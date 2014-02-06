Отель "Гранд Будапешт", 2014

“Отель “Гранд Будапешт” стал самым высокобюджетным независимым фильмом 2014 года и самым высокобюджетным в карьере режиссера Уэса Андерсона на тот момент. Андерсон признавался, что ранее не работал с похожими бюджетами и что для грима Тильды Суинтон в образе 85-летней Мадам Д. нанял самых дорогих специалистов, каких смог.

Выдуманная страна Зубровка названа в честь польского национального алкогольного напитка.

Фильм снят в трех разных соотношениях сторон экрана (1.33, 1.85, 2.35:1): с помощью этого приема Уэс Андерсон хотел дать понять зрителю, какой период времени ему показывают – 1985 год, 1968 год или 1930-е годы.

В актерский состав вошли четверо оскаровских лауреатов и двенадцать номинантов на эту премию.

В интервью на Национальном Общественном радио Уэс Андерсон сообщил, что хоть в названии фильма и фигурирует Будапешт, главным “географическим” источником вдохновения режиссера стала Прага.

“Отель “Гранд Будапешт” содержит несколько отсылок к произведениям Агаты Кристи, в том числе к детективам про Мисс Марпл.

Фильм поставлен по мотивам произведений Стефана Цвейга. В интервью с биографом писателя Андерсон отдельно отмечал романы “Нетерпение сердца” и “Кристина Хофленер”. Кроме того, написанный специально под Рэйфа Файнса образ мсье Густава во многом основывается на описаниях характера самого Цвейга, а персонаж Автора в исполнении Джуда Лоу представляет вымышленную версию знаменитого австрийского писателя.

Картину “Мальчик с яблоком” написал для фильма современный художник Майкл Тэйлор. Сейчас полотно украшает офис Уэса Андерсона в Лондоне.

Персонаж Джеффа Голдблюма – поверенный Вилмош Ковач – был назван так в честь венгерских кинематографистов Вилмоша Жигмонда и Ласло Ковача.

Здание “Гранд Будапешта” снаружи снималось с помощью макета. За основу экстерьера художник Адам Штокхаузен взял виды отелей Palace Bristol и Grandhotel Pupp в Карловых Варах, а также Hotel Gellert в Будапеште. Интерьерные сцены создавались в атриуме универмага “Görlitzer Warenhaus” в немецком городе Гёрлиц и на киностудии.

Для музыкального оформления картины композитор Александр Деспла (“Форма воды”) смешал свою авторскую музыку и русские народные мелодии, исполненные на балалайке.

Сцена погони на лыжах, отсылающая зрителя к эстетике Бондианы, создавалась с помощью миниатюрных пейзажей и анимации.

В каждой газетной статье, которая появляется в кадре, описание соответствует заголовку. Все тексты написал непосредственно Уэс Андерсон.

Чтобы проиллюстрировать то, как внимательно на съемочной площадке относились к деталям, графический дизайнер Энни Аткинс рассказывала историю о создании блокнота для мсье Густава. Файнс сразу отметил, что блокнот не разлинован и что настолько дотошный человек, как его персонаж, предпочел бы линовку. После этого диалога отдел дизайна подарил ему блокнот с линиями. Позже, когда выяснилось, что журналисты полностью исказили рассказ и вместо этого писали о капризном поведении Файнса, Аткинс перестала использовать этот пример вовсе.

