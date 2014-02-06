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The Grand Budapest Hotel

Отель "Гранд Будапешт", 2014

2014 / США / Германия
7.5 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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События фильма разворачиваются в нескольких разных временных периодах, и каждый предыдущий в своем роде обрамляет следующий. Сначала зритель видит современную девушку у памятника неназванному писателю, а затем – этого же писателя в 1985 году, вспоминающего свое пребывание в отеле “Гранд Будапешт”, затерянном где-то среди гор вымышленной восточноевропейской страны Зубровка.

Действие переносится в 1968 год, и вот уже помолодевший писатель знакомится с управляющим этого самого отеля. Старик рассказывает автору невероятную историю о консьерже “Гранд Будапешта” мсье Густаве и его приключениях в 1930-х годах, накануне Второй мировой войны, о таинственной картине “Мальчик с яблоком”, об эксцентричной мадам Селин-Вильнёв Дегофф-унд-Таксис и ее пронырливой и мстительной родне, о наемных убийцах, первой любви и многом-многом другом.
 

“Отель “Гранд Будапешт” стал самым высокобюджетным независимым фильмом 2014 года и самым высокобюджетным в карьере режиссера Уэса Андерсона на тот момент. Андерсон признавался, что ранее не работал с похожими бюджетами и что для грима Тильды Суинтон в образе 85-летней Мадам Д. нанял самых дорогих специалистов, каких смог.

Выдуманная страна Зубровка названа в честь польского национального алкогольного напитка.

Фильм снят в трех разных соотношениях сторон экрана (1.33, 1.85, 2.35:1): с помощью этого приема Уэс Андерсон хотел дать понять зрителю, какой период времени ему показывают – 1985 год, 1968 год или 1930-е годы.

В актерский состав вошли четверо оскаровских лауреатов и двенадцать номинантов на эту премию.

В интервью на Национальном Общественном радио Уэс Андерсон сообщил, что хоть в названии фильма и фигурирует Будапешт, главным “географическим” источником вдохновения режиссера стала Прага.

“Отель “Гранд Будапешт” содержит несколько отсылок к произведениям Агаты Кристи, в том числе к детективам про Мисс Марпл.

Фильм поставлен по мотивам произведений Стефана Цвейга. В интервью с биографом писателя Андерсон отдельно отмечал романы “Нетерпение сердца” и “Кристина Хофленер”. Кроме того, написанный специально под Рэйфа Файнса образ мсье Густава во многом основывается на описаниях характера самого Цвейга, а персонаж Автора в исполнении Джуда Лоу представляет вымышленную версию знаменитого австрийского писателя.

Картину “Мальчик с яблоком” написал для фильма современный художник Майкл Тэйлор. Сейчас полотно украшает офис Уэса Андерсона в Лондоне.

Персонаж Джеффа Голдблюма – поверенный Вилмош Ковач – был назван так в честь венгерских кинематографистов Вилмоша Жигмонда и Ласло Ковача.

Здание “Гранд Будапешта” снаружи снималось с помощью макета. За основу экстерьера художник Адам Штокхаузен взял виды отелей Palace Bristol и Grandhotel Pupp в Карловых Варах, а также Hotel Gellert в Будапеште. Интерьерные сцены создавались в атриуме универмага “Görlitzer Warenhaus” в немецком городе Гёрлиц и на киностудии.

Для музыкального оформления картины композитор Александр Деспла (“Форма воды”) смешал свою авторскую музыку и русские народные мелодии, исполненные на балалайке.

Сцена погони на лыжах, отсылающая зрителя к эстетике Бондианы, создавалась с помощью миниатюрных пейзажей и анимации.

В каждой газетной статье, которая появляется в кадре, описание соответствует заголовку. Все тексты написал непосредственно Уэс Андерсон.

Чтобы проиллюстрировать то, как внимательно на съемочной площадке относились к деталям, графический дизайнер Энни Аткинс рассказывала историю о создании блокнота для мсье Густава. Файнс сразу отметил, что блокнот не разлинован и что настолько дотошный человек, как его персонаж, предпочел бы линовку. После этого диалога отдел дизайна подарил ему блокнот с линиями. Позже, когда выяснилось, что журналисты полностью исказили рассказ и вместо этого писали о капризном поведении Файнса, Аткинс перестала использовать этот пример вовсе.
 

Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века.

7.5 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 13 марта 2014
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 6 февраля 2014
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон
В ролях
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Все актеры и съемочная группа
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Отель
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Наша рецензия
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https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Много лет читаю отзывы на этом сайте, но только ЭТОТ ФИЛЬМ сподвиг меня зарегистрироваться и оставить свой отзыв.

Надо сказать, что таким хороших,… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 21/03/2014 - 13:32:58): А здесь-то чего? Ну я бы как то не назвал это чистой комедией, это скорее сатира. Немного рефлексия. Может… Читать дальше…
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