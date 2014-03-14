Gerald [Жерар кричит на Роджера] Ну и что? Что значит, ты не завтракал? Когда ты на задании, ничего другого не имеет значения. Ни еда, ни гигиена, ни женщины.

Gerald Я бы свою мать под поезд бросил, под четыре поезда ради выполнения задания. Видишь, в этом разница между тобой и мной. Не говорю, что горжусь этим, потому что нет. Но когда я сосредоточен, всё вокруг умирает. Потом пытаюсь оживить, но пока миссия не выполнена — мёртвое. А ты пытаешься всё сохранить живым — вот почему ты лузер. Ты третий, кто вбегает, у тебя ** п##д#к на ремне.

Gerald Ты либо беззубый, либо беспощадный.

Gerald Иди и найди этого парня, Тедди Рэймонда, потому что его падение — это твое спасение. Его гибель — твой переход от лузера к журналисту.

Gerald Ты — детский рисунок. Стань шедевром.