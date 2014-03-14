Оповещения от Киноафиши
4.9 Рейтинг IMDb: 4.9
Достань меня, если сможешь

Достань меня, если сможешь

Reach Me 18+
О фильме

Драма развивается вокруг группы людей, каждый из которых как-то связан с книгой по самосовершенствованию, а ее автором является ведущий затворнический образ жизни бывший тренер футбольной команды.
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 11 февраля 2015
Премьера в мире 14 марта 2014
Дата выхода
19 ноября 2014 Россия Вест 16+
14 марта 2014 Бразилия
28 мая 2015 Германия
19 ноября 2014 Казахстан
14 марта 2014 США
19 ноября 2014 Украина
11 февраля 2015 Франция
9 апреля 2015 Южная Корея 19
MPAA PG-13
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $26 013
Производство Seraphim Films Inc., Windy Hill Pictures
Другие названия
Reach Me, Out of Sight, Camino hacia el éxito, Bad Luck, Collection, Enfrenta o Medo, Érj el!, Glad All Over, Jõua minuni, Lute Por Sua Vida, Motywacja, Reach Me - La strada per il successo, Reach Me - Stop at Nothing, Susisiek su manim, Άγγιξέ με, Дістань мене, якщо зможеш, Достань меня, если сможешь, Достигни ме, ゲットバッカーズ
Режиссер
Джон Херцфелд
Джон Херцфелд
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Лорен Кохэн
Лорен Кохэн
Томас Джейн
Томас Джейн
Терри Крюс
Терри Крюс
Элизабет Хенстридж
Элизабет Хенстридж
Рейтинг фильма

4.9
10 голосов
4.9 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Gerald [Жерар кричит на Роджера] Ну и что? Что значит, ты не завтракал? Когда ты на задании, ничего другого не имеет значения. Ни еда, ни гигиена, ни женщины.
Gerald Я бы свою мать под поезд бросил, под четыре поезда ради выполнения задания. Видишь, в этом разница между тобой и мной. Не говорю, что горжусь этим, потому что нет. Но когда я сосредоточен, всё вокруг умирает. Потом пытаюсь оживить, но пока миссия не выполнена — мёртвое. А ты пытаешься всё сохранить живым — вот почему ты лузер. Ты третий, кто вбегает, у тебя ** п##д#к на ремне.
Gerald Ты либо беззубый, либо беспощадный.
Gerald Иди и найди этого парня, Тедди Рэймонда, потому что его падение — это твое спасение. Его гибель — твой переход от лузера к журналисту.
Gerald Ты — детский рисунок. Стань шедевром.
Gerald Вали отсюда. Я в ударе.
Достань меня, если сможешь - трейлер 2
Достань меня, если сможешь Трейлер 2
Достань меня, если сможешь - трейлер 1
Достань меня, если сможешь Трейлер 1
