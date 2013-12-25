Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Забойный реванш Забойный реванш
Киноафиша Фильмы Забойный реванш
Grudge Match

Забойный реванш, 2014

2014 / США
6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Два боксера-пенсионера, Генри “Рейзор” Шарп и Билли “Малыш” Макдоннен, решают вернуться на ринг спустя 30 лет ради боя-реванша. Оба по-прежнему ненавидят друг друга: Малыш жаждет реванша за единственное поражение в карьере, а Шарпу бой нужен, чтобы поправить финансовое положение и отомстить за разрушенную личную жизнь. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, оба спортсмена полны решимости добиться победы. 

  • Большинство людей думают, что этот фильм был проектом Сильвестра Сталлоне, но, по словам Роберта Де Ниро, он первым получил сценарий и пришел к выводу, что Сталлоне будет лучшей кандидатурой для роли его оппонента. Сам Сталлоне сначала не хотел сниматься в фильме, так как не хотел пародировать “Рокки”, и Де Ниро пришлось его уговаривать. 
  • Чтобы избежать утечек и спойлеров, во время производства было снято несколько альтернативных концовок. 
  • Ким Бейсингер играет Салли Роуз в сценах 2010-х годов, а ее дочь Айрленд Болдуин играет этого персонажа в сценах 1980-х. 
  • Во время тренировок Малыша можно заметить висящий на стене постер “Рокки”.
  • Сцена тренировки Бритвы, в которой герой собирается ударить кулаком по висящему сырому мясу, но Лайтинг запрещает ему это делать — это отсылка к фильму “Рокки”, где главный герой отрабатывает удары на мясных тушах.  
     

«Реванш» расскажет о двух бывших боксерах, решающих вернуться на ринг ради финального матча, который должен будет уладить все их разногласия и расставить точки над «i».

6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 16 января 2014
Премьера в мире 25 декабря 2013
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Питер Сигал
Питер Сигал
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Кевин Харт
Кевин Харт
Алан Аркин
Алан Аркин
Джим Лэмпли
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Воин
Воин (2011)
7.7
Боец
Боец (2010)
7.677419
Рокки Бальбоа
Рокки Бальбоа (2006)
7.44
Фильм находится в подборках
Фильмы про бокс Фильмы про бокс
Постер фильма Забойный реванш 11 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 случаев, когда актеров омолодили для роли и это выглядело странно Никто со временем не становится моложе, и это пока не способна исправить ни одна технология.
Написать
20 мая 2022 13:14
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
международный дублированный трейлер
Международный дублированный трейлер
международный трейлер
Международный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Приложение киноафиши