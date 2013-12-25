Забойный реванш, 2014

Два боксера-пенсионера, Генри “Рейзор” Шарп и Билли “Малыш” Макдоннен, решают вернуться на ринг спустя 30 лет ради боя-реванша. Оба по-прежнему ненавидят друг друга: Малыш жаждет реванша за единственное поражение в карьере, а Шарпу бой нужен, чтобы поправить финансовое положение и отомстить за разрушенную личную жизнь. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, оба спортсмена полны решимости добиться победы.
«Реванш» расскажет о двух бывших боксерах, решающих вернуться на ринг ради финального матча, который должен будет уладить все их разногласия и расставить точки над «i».