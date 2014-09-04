Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Домик в сердце
Постер фильма Домик в сердце
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Домик в сердце

Домик в сердце

Domik v serdtse 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главная героиня фильма, уже не молодая карьеристка по имени Катя, приезжает на оглашение завещания своего отца, умершего в ее отсутствие. Тот, видно, все-таки заботился о дочери, потому что оставил ей свою компанию, но только при условии, что она выйдет замуж и обзаведется тремя детьми. Героиня впадает в панику, ведь она никогда не думала о семье, заботясь только о своей карьере. Тогда на помощь ей приходит Артур, шофер и вдовец с тремя детьми, нуждающийся в деньгах. По началу герои с трудом переносят друг друга, но вскоре между ними зарождаются чувства…

  • Фильм является совместным производством России и Армении: техническую часть взяла на себя российская кинокомпания Берг Саунд. В главных ролях задействованы как звезды армянского происхождения, Армен Джигарханян и Хорен Левонян, так и российские знаменитости Екатерина Стриженова, Мария Семкина и Олег Шкловский. 
  • Автором музыки к фильму стал армянский певец и композитор Айк Акопян, более известный как Айко. В 2007 году он представлял Армению на Евровидении. 
  • Идея фильма родилась у режиссера Грача Кешишяна вместе со сценаристом Михаилом Погосовым, давней звездой российской киноиндустрии, учившимся при этом на филфаке Ереванского университета. Оба автора стали и продюсерами картины. 
     

Катя — молодая бизнес-вумен, которой никогда не хватает времени на личную жизнь. Умирая, отец оставляет ей в наследство свою компанию с условием, что она ее получит, лишь когда обзаведется мужем и тремя детьми. По иронии судьбы водитель Кати Артур, и по совместительству отец-одиночка троих детей, остро нуждается в деньгах, чтобы закрыть свои долги. Как им обоим выбраться из своих непростых ситуаций? Решение приходит неожиданно: надо просто вступить в брак по расчету. Но традиции все равно нужно соблюдать, и парочке предстоит увлекательное путешествие на родину Артура — Армению, чтобы как следует познакомиться с его многочисленной родней.

Домик в сердце - трейлер
Домик в сердце  трейлер
Страна Армения / Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 4 сентября 2014
Дата выхода
4 сентября 2014 Россия All Media, Арена 12+
12 февраля 2015 Беларусь
12 февраля 2015 Казахстан
12 февраля 2015 Украина
Производство Berg Sound, HK Productions
Другие названия
Domik v serdtse, The House in the Heart, Домик в сердце
Режиссер
Грач Кешишян
В ролях
Мария Семкина
Мария Семкина
Хорен Левонян
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
Александр Хачатрян
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Домик в сердце
Спасибо, папа 7.0
Спасибо, папа (2014)
Дежа Вю 7.6
Дежа Вю (1989)
Семь сорок 3.3
Семь сорок (1992)
Новогодний брак 5.1
Новогодний брак (2012)
Праздник 6.0
Праздник (2018)
Суперплохие 5.0
Суперплохие (2016)
30 свиданий 4.9
30 свиданий (2015)
Бабушкин внук 5.9
Бабушкин внук (1979)
Детки напрокат 4.9
Детки напрокат (2017)
Все о мужчинах 5.4
Все о мужчинах (2016)
Дедушка моей мечты 3.8
Дедушка моей мечты (2014)
Прощание славянки 4.9
Прощание славянки (2011)
Фильм находится в подборках
Мотивирующие фильмы про сильных женщин Мотивирующие фильмы про сильных женщин
Лучшие российские семейные фильмы Лучшие российские семейные фильмы

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 19 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Домик в сердце

Похожие фильмы онлайн

Новогодний брак
 
30 свиданий
 
Бабушкин внук
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Домик в сердце - трейлер
Домик в сердце Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше