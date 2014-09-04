Главная героиня фильма, уже не молодая карьеристка по имени Катя, приезжает на оглашение завещания своего отца, умершего в ее отсутствие. Тот, видно, все-таки заботился о дочери, потому что оставил ей свою компанию, но только при условии, что она выйдет замуж и обзаведется тремя детьми. Героиня впадает в панику, ведь она никогда не думала о семье, заботясь только о своей карьере. Тогда на помощь ей приходит Артур, шофер и вдовец с тремя детьми, нуждающийся в деньгах. По началу герои с трудом переносят друг друга, но вскоре между ними зарождаются чувства…
Катя — молодая бизнес-вумен, которой никогда не хватает времени на личную жизнь. Умирая, отец оставляет ей в наследство свою компанию с условием, что она ее получит, лишь когда обзаведется мужем и тремя детьми. По иронии судьбы водитель Кати Артур, и по совместительству отец-одиночка троих детей, остро нуждается в деньгах, чтобы закрыть свои долги. Как им обоим выбраться из своих непростых ситуаций? Решение приходит неожиданно: надо просто вступить в брак по расчету. Но традиции все равно нужно соблюдать, и парочке предстоит увлекательное путешествие на родину Артура — Армению, чтобы как следует познакомиться с его многочисленной родней.