Прощай, речь, 2013

В фильме используется экспериментальное повествование, в котором рассказываются две похожие версии любовных отношений. Эти две истории называются «1 Природа» и «2 Метафора», и они соответственно посвящены парам Жозетт и Гедеона, а также Ивич и Маркусу. Сюжет дробится на мелкие эпизоды, в которых встречаются самые разные исторические персонажи, а также кадры из других фильмов и кинохроники.