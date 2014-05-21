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Прощай, речь Прощай, речь
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Adieu au langage

Прощай, речь, 2013

2013 / Франция
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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В фильме используется экспериментальное повествование, в котором рассказываются две похожие версии любовных отношений. Эти две истории называются «1 Природа» и «2 Метафора», и они соответственно посвящены парам Жозетт и Гедеона, а также Ивич и Маркусу. Сюжет дробится на мелкие эпизоды, в которых встречаются самые разные исторические персонажи, а также кадры из других фильмов и кинохроники. 

  • Название фильма имеет двойное значение. В Во, франкоязычной части Швейцарии, где Годар вырос и живет в настоящее время, слово «adieu» может означать как прощание, так и приветствие. По словам режиссера, в названии используются оба смысла. 
  • В финальных титрах фильма просто перечислены имена людей без каких-либо указаний на то, какую именно работу они исполняли при участии в проекте. Название фильма также ни разу не появляется ни в виде титра, ни в диалогах персонажей. 
  • Фильм снят в 3D, с использованием новаторской технологии, которая одновременно транслирует два разных видеопотока, каждый из которых видим только одним из глаз. Поочередно закрывая то левый, то правый глаза, зрители могут создавать свой собственный, уникальный фильм, и впечатления от картины для двух разных смотрящих никогда не будут совпадать. 

Он и она — два мира, утративших связь друг с другом. Их единственный проводник — собака. Без слов животное транслирует любовь в оба конца, и эта слабая связь неожиданно крепнет. Но хватит ли ее, чтобы разжечь былые чувства?

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 ноября 2014
Премьера в мире 21 мая 2014
Возраст 16+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
В ролях
Элоиз Годе
Джессика Эриксон
Ричард Шевалье
Камэль Абдели
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прощай, речь 4 постера
Каннский кинофестиваль Приз жюри
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Жан-Люк Годар готовится к уходу из кино Перед этим легендарный режиссер завершит еще два проекта.
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4 марта 2021 15:36
Национальное общество кинокритиков назвала лучший фильм 2014 года Национальное общество кинокритиков США (National Society of Film Critics) назвала драму Жан-Люка Годара «Прощай, речь» лучшим фильмом прошедшего года. Французская кинолента, получившая приз Жюри и
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4 января 2015 00:00
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