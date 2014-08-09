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Дурак Дурак
Киноафиша Фильмы Дурак

Дурак, 2014

2014 / Россия
7.9 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Сантехник Дима Никитин также является начальником городской ремонтной бригады и изучает строительную технику в неназванном российском городке, которому еще нет 40 лет. Некоторые кварталы города уже находятся в крайне запущенном состоянии. Прорвавшаяся труба в ванной в одном из шатких жилых домов выявляет гораздо более серьезную проблему, поскольку внешняя стена за трубой треснула и начала сдвигаться. Когда Никитин выходит на улицу, чтобы осмотреть дело, он понимает, что в здании есть трещины от земли до девятого и последнего этажа.

Хотя здание официально не входит в зону его юрисдикции, чувство личной ответственности Никитина заставляет его среди ночи попытаться найти и предупредить местные власти о том, что здание рухнет менее чем через сутки.

Никитин мчится на празднование 50-летия властного мэра города, Нины Галагановой, чтобы убедить ее эвакуировать здание. Он проходит мимо своего непосредственного начальника Федотова, коррумпированного инспектора государственного жилищного фонда, который наносил только слой краски в последний раз, когда получал средства на капитальный ремонт своих проектов; он украл деньги, чтобы использовать их на расширение личного жилища своей дочери.

Галаганова проводит встречу с Никитиным, Федотовым и руководителями ряда других ведомств, в том числе начальником пожарной части Матугиным. Собрание происходит в комнате рядом с рестораном отеля, где в самом разгаре день рождения Нины, а в конференц-зале раздается громкая музыка.

Хотя Галаганова и принимает решение об эвакуации людей из здания, она вскоре понимает, что расселить жильцов по ряду причин представляется невозможным. Главной причиной послужил отказ хозяина строительной фирмы Сафронова от временного их расселения в новый жилой комплекс.

Мэр принимает решение игнорировать предстоящую катастрофу и в случае чего возложить вину на своих подчиненных. Никитин не собирается молча смотреть на гибель людей и пытается спасти их своими силами. Но нужно ли это спасение самим людям, которых он пытается защитить?

Картина посвящена памяти великого российского режиссера Алексея Балабанова.

В англоязычном сегменте интернета бытует легенда о том, что сразу после того, как фильм был показан на одном из российских телеканалов, его директор сразу же потерял работу.

Фильм провалился в прокате, поскольку по всем кинотеатрам СНГ было распространено всего 17 копий. Однако через месяц после премьеры он стал неожиданно популярен в России в январе 2015, через месяц после выхода. Такому скачку послужил положительный обзор фильма российским блоггером Евгением Баженовым, более известным как BadComedian, а также возможность посмотреть фильм в интернете.

До того, как стать режиссером, Юрий Быков шесть лет работал аниматором в детском клубе, изображая Джека Воробья из серии фильмов «Пираты Карибского моря».

Фильм в основном состоит из ночных сцен, снятых ручной камерой, поэтому на съемках активно использовалось искусственное освещение. По этой причине оператору фильма Кириллу Клепалову пришлось отказаться от длинных кадров.

Режиссер решил визуально разделить фильм на две части: это тесный, уютный круг семьи Никитина, снятый в теплых тонах, и темное, мрачное общежитие, в котором преобладают холодные тона. Нужное для образа общежития одинокое здание на окраине создатели фильма нашли в последний момент в Туле. Трещина в здании была создана с помощью компьютерной графики. По словам оператора фильма, действительность жизни в общежитии была столь мрачной, что съемочной группе пришлось сделать там генеральную уборку и небольшой косметический ремонт.

Жизни 800 человек общежития висят буквально на волоске из-за безразличия местных властей. В любую секунду здание может рухнуть. И кто бы мог подумать, что судьбы людей окажутся в руках простого сантехника. Но удастся ли ему что-то изменить и предотвратить катастрофу?

7.9 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 11 декабря 2014
Премьера в мире 9 августа 2014
Возраст 16+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Юрий Быков
Юрий Быков
В ролях
Артем Быстров
Артем Быстров
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Все актеры и съемочная группа
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Бульвар
17:25 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 25 октября 2015, 22:56
мне очень понравился фильм!
тяжелый, конечно, но интересный.
много смысла завуалировано и скрыто под словом "дурак" в фильме!
В.Цой -… Читать дальше…
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36 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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Ко дню российского кино: 10 лучших отечественных фильмов XXI века 27 августа мы отмечаем День российского кино – и в честь праздника выбираем десять лучших отечественных фильмов, снятых в XXI веке, за последние 17 лет, на основании рейтинга международной
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«Дурак» в кинотеатрах

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