Дурак, 2014

Сантехник Дима Никитин также является начальником городской ремонтной бригады и изучает строительную технику в неназванном российском городке, которому еще нет 40 лет. Некоторые кварталы города уже находятся в крайне запущенном состоянии. Прорвавшаяся труба в ванной в одном из шатких жилых домов выявляет гораздо более серьезную проблему, поскольку внешняя стена за трубой треснула и начала сдвигаться. Когда Никитин выходит на улицу, чтобы осмотреть дело, он понимает, что в здании есть трещины от земли до девятого и последнего этажа.

Хотя здание официально не входит в зону его юрисдикции, чувство личной ответственности Никитина заставляет его среди ночи попытаться найти и предупредить местные власти о том, что здание рухнет менее чем через сутки.

Никитин мчится на празднование 50-летия властного мэра города, Нины Галагановой, чтобы убедить ее эвакуировать здание. Он проходит мимо своего непосредственного начальника Федотова, коррумпированного инспектора государственного жилищного фонда, который наносил только слой краски в последний раз, когда получал средства на капитальный ремонт своих проектов; он украл деньги, чтобы использовать их на расширение личного жилища своей дочери.

Галаганова проводит встречу с Никитиным, Федотовым и руководителями ряда других ведомств, в том числе начальником пожарной части Матугиным. Собрание происходит в комнате рядом с рестораном отеля, где в самом разгаре день рождения Нины, а в конференц-зале раздается громкая музыка.

Хотя Галаганова и принимает решение об эвакуации людей из здания, она вскоре понимает, что расселить жильцов по ряду причин представляется невозможным. Главной причиной послужил отказ хозяина строительной фирмы Сафронова от временного их расселения в новый жилой комплекс.

Мэр принимает решение игнорировать предстоящую катастрофу и в случае чего возложить вину на своих подчиненных. Никитин не собирается молча смотреть на гибель людей и пытается спасти их своими силами. Но нужно ли это спасение самим людям, которых он пытается защитить?