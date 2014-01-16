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Whiplash

Одержимость, 2014

2014 / США
6.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Эндрю — первокурсник престижной нью-йоркской консерватории, одаренный барабанщик, мечтающий стать великим музыкантом. Он подолгу засиживается в репетиционной комнате, а его цель — попасть в оркестр консерватории под руководством талантливого дирижера Теренса Флетчера. 

Флетчер замечает трудолюбивого ударника и приглашает его с состав, но оказавшись там Эндрю сталкивается с новой проблемой. Все слухи о том, что Флетчер безжалостен к студентам и может наказать за малейшую оплошность оказываются правдой. От него невозможно услышать комплимент, зато арсенал его издевательств впечатляет: от психологического насилия и нецензурных оскорблений до угроз и физической агрессии. Флетчеру невозможно понравиться, а для повышения мотивации он создает в коллективе атмосферу соперничества. 

Всё свободное время Эндрю занимает подготовка к музыкальному конкурсу. Ему приходится забыть об отдыхе и отказаться личной жизни. Но давление Флетчера не позволяет сосредоточиться на репетициях и получать удовольствие от музыки. В попытках угодить наставнику и играть “в его темпе”, Эндрю оказывается на гране нервного срыва.
 

«Одержимость» – дебютный фильм режиссера Дэмьена Шазелла.

Фильм был снят всего за 19 дней.

Фильм частично автобиографичен: Дэмьен Шазелл играл на барабанах во время учебы в принстонской средней школе в Нью-Джерси и страдал от нападок жестокого руководителя.

Во время интенсивных репетиционных сцен режиссер не кричал «Стоп, снято!» и исполнитель главной роли Майлз Теллер продолжал играть, пока не выдохнется.

Чтобы получить финансирование для фильма, автор сценария и режиссер Дэмьен Шазелл снял короткометражную версию и представил ее в конкурсе кинофестиваля «Санденс». Короткометражная «Одержимость» получила приз жюри, что, в конечном итоге, помогло Шазеллу найти финансирование для полнометражной версии.

Сцена, где Флетчер дает Эндрю пощечину, снималась в несколько дублей. Сыгравший Флетчера Дж.К. Симмонс всё время лишь имитировал удар, но для финального дубля все было сделано по-настоящему. Этот дубль в итоге и вошел в фильм.

Дж. К. Симмонс получил 47 различных наград за роль Теренса Флетчера.

У «Одержимости» один из самых низких показателей кассовых сборов из тех картин, которые когда-либо номинировались на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

В прошлом Дж.К.Симмонс играл на фортепиано. Для подготовки к роли ему пришлось повторно взять несколько уроков игры на этом инструменте.

Бадди Рич, знаменитый барабанщик, фанатом которого по сюжету является Эндрю, никогда не имел музыкального образования. Кроме того, он славился своим вспыльчивых характером и постоянными нападками на остальных музыкантов. Такой кумир главного героя символично подчеркивает события, происходящие в фильме.

Несмотря на то, что Майлз Теллер играет на барабанах с 15 лет, ему пришлось брать дополнительные уроки и репетировать по 12 часов в неделю.

История о Чарли Паркере, которую Флетчер рассказывает Эндрю, правдива, но содержит неточности. Барабанщик Джо Джонс действительно бросил тарелку в ответ на игру Паркера, но не в самого Паркера, а на пол, в знак того, что Паркер должен покинуть сцену. Это не было реакцией на плохую игру Паркера, а выражало недовольство быстрым стилем его игры.

Когда Эндрю читает фамилии на доске в джаз-клубе, первым исполнителем в списке значится некто Х.Эсктабрук. Хелен Эстабрук – одна из продюсеров фильма.

Большая вывеска в репетиционной комнате гласит: «Если у тебя нет способностей, ты кончаешь тем, что играешь в рок-группе».

В момент исполнения роли 19-летнего студента Майлзу Теллеру было уже 25 лет.

 

Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижер лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его все дальше и дальше — за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой схватки?

6.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 22 октября 2014
Премьера в мире 16 января 2014
Возраст 16+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Дэмьен Шазелл
Дэмьен Шазелл
В ролях
Майлз Теллер
Майлз Теллер
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Мелисса Беноист
Пол Райзер
Пол Райзер
Остин Стоуэлл
Остин Стоуэлл
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 4 декабря 2015, 13:49
Здорово. Только вот стулометание в качестве кнута далеко не с каждым прокатит.
А как символ, интересно. Типа стульев свист над головой...барабанные… Читать дальше…
Toporock 6 декабря 2015, 10:13
Цитата (fanbunga, 27/11/2014 - 00:26:29):OST в сети. Круто.
Я понимаю, между нами не все было ровно, но все же, хммм, как это сказать?, мы как бы… Читать дальше…
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