Одержимость, 2014

«Одержимость» – дебютный фильм режиссера Дэмьена Шазелла.

Фильм был снят всего за 19 дней.

Фильм частично автобиографичен: Дэмьен Шазелл играл на барабанах во время учебы в принстонской средней школе в Нью-Джерси и страдал от нападок жестокого руководителя.

Во время интенсивных репетиционных сцен режиссер не кричал «Стоп, снято!» и исполнитель главной роли Майлз Теллер продолжал играть, пока не выдохнется.

Чтобы получить финансирование для фильма, автор сценария и режиссер Дэмьен Шазелл снял короткометражную версию и представил ее в конкурсе кинофестиваля «Санденс». Короткометражная «Одержимость» получила приз жюри, что, в конечном итоге, помогло Шазеллу найти финансирование для полнометражной версии.

Сцена, где Флетчер дает Эндрю пощечину, снималась в несколько дублей. Сыгравший Флетчера Дж.К. Симмонс всё время лишь имитировал удар, но для финального дубля все было сделано по-настоящему. Этот дубль в итоге и вошел в фильм.

Дж. К. Симмонс получил 47 различных наград за роль Теренса Флетчера.

У «Одержимости» один из самых низких показателей кассовых сборов из тех картин, которые когда-либо номинировались на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

В прошлом Дж.К.Симмонс играл на фортепиано. Для подготовки к роли ему пришлось повторно взять несколько уроков игры на этом инструменте.

Бадди Рич, знаменитый барабанщик, фанатом которого по сюжету является Эндрю, никогда не имел музыкального образования. Кроме того, он славился своим вспыльчивых характером и постоянными нападками на остальных музыкантов. Такой кумир главного героя символично подчеркивает события, происходящие в фильме.

Несмотря на то, что Майлз Теллер играет на барабанах с 15 лет, ему пришлось брать дополнительные уроки и репетировать по 12 часов в неделю.

История о Чарли Паркере, которую Флетчер рассказывает Эндрю, правдива, но содержит неточности. Барабанщик Джо Джонс действительно бросил тарелку в ответ на игру Паркера, но не в самого Паркера, а на пол, в знак того, что Паркер должен покинуть сцену. Это не было реакцией на плохую игру Паркера, а выражало недовольство быстрым стилем его игры.

Когда Эндрю читает фамилии на доске в джаз-клубе, первым исполнителем в списке значится некто Х.Эсктабрук. Хелен Эстабрук – одна из продюсеров фильма.

Большая вывеска в репетиционной комнате гласит: «Если у тебя нет способностей, ты кончаешь тем, что играешь в рок-группе».

В момент исполнения роли 19-летнего студента Майлзу Теллеру было уже 25 лет.