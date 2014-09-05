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Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына
Киноафиша Фильмы Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына

Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына, 2014

2014 / Россия
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Во многих деревнях России из-за их удаленности от городов и бездорожья люди живут как бы вне государства. В таких местах они практически предоставлены сами себе. Зачастую единственным представителем государства в подобных краях становится почтальон. Он — главное связующее звено между немногочисленными жителями заброшенных деревень и цивилизацией. Один из таких почтальонов станет главным героем картины.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 14 октября 2014
Премьера в мире 5 сентября 2014
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Алексей Тряпицын
Ирина Ермолова
Тимур Бондаренко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
18:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 1 февраля 2016, 12:26
Добрейший и замечательный Тряпицын Алексей, спасибо ему.

Сам фильм не очень. Актеры сделали режиссера. Особенно Колобок, он вам душу вывернет, это надо видеть.
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«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» в кинотеатрах

сб 17
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Александровский Сад
2D
18:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Вышка
Вышка
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Одна
Одна
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Бэтмен
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