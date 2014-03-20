Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Иуда
Постер фильма Иуда
Постер фильма Иуда
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Иуда

Иуда

Iuda 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Израильский вор по имени Иуда случайно оказывается на городской площади в тот момент, когда Иисус Христос ведет там проповедь со своими учениками. Иуда выслеживает их до дома и пытается похитить их деньги, однако апостолы ловят его с поличным. Иисус прощает вора и предлагает ему стать своим учеником, а также казначеем, следящим за общими деньгами. Изумленный Иуда соглашается. Чем дольше они находятся вместе, тем глубже Иуда понимает учение Христа. Однако он замечает, что остальные ученики далеки от верного пути, и от этого учение может погибнуть. Чтобы не дать ему погибнуть, Иуда решается пойти на крайние меры… 

  • Фильм основан на экспрессионистской повести русского писателя-модерниста Леонида Андреева «Иуда Искариот». Режиссер и сценарист фильма Андрей Богатырев захотел экранизировать ее еще на третьем курсе ВГИКа, восхитившись необычной трактовкой персонажа и общей провокационностью переворачивающей сознание истории.
  • Рефренсом для создателей фильма послужил фильм Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», в особенности образ Иуды, сыгранного Харви Кейтелем. 
  • Фильм снимался на Мальте, поскольку Богатырев не захотел показывать затертые в сознании кинозрителей локации Иерусалима. Из-за ограниченного бюджета и высокой стоимости экспедиции съемочной группе пришлось уложиться всего за 24 дня. 
     

Тайный смысл одного из самых известных библейских предательств не могут разгадать вот уже 2000 лет. Фильм-провокация Андрея Богатырёва «Иуда» по нашумевшей повести Леонида Андреева — это обратная сторона истории Иуды Искариота, апостола-изгоя, и поиск ответа на вопрос: почему на самом деле Иуда предал Христа?

Иуда - трейлер
Иуда  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 20 марта 2014
Дата выхода
20 марта 2014 Россия Кинография 12+
20 марта 2014 Беларусь
20 марта 2014 Казахстан
20 марта 2014 Украина
Производство ABS Film Company, Россфильм
Другие названия
Iuda, Judas, Judas Iscariot, The Man from Cariot, Иуда, Иуда Искариот, Человек из Кариота
Режиссер
Андрей Богатырев
Андрей Богатырев
В ролях
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Сергей Фролов
Сергей Фролов
Андрей Барило
Андрей Барило
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Ольга Сташкевич
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Иуда
Трудно быть Богом 6.1
Трудно быть Богом (2013)
Красный призрак 6.6
Красный призрак (2020)
Белые ночи 5.6
Белые ночи (2018)
0.0
Вираж (2020)
Игры мотыльков 6.6
Игры мотыльков (2004)
Фагот 5.3
Фагот (2018)
ЖГИ! 7.0
ЖГИ! (2017)
Герасим 5.2
Герасим (2017)
Диалоги 6.1
Диалоги (2013)
БАгИ 6.9
БАгИ (2011)
Перемирие 6.4
Перемирие (2010)
Утомленные солнцем 2: Предстояние 5.1
Утомленные солнцем 2: Предстояние (2010)
Фильм находится в подборках
Фильмы про зависть Фильмы про зависть

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Иуда - трейлер
Иуда Трейлер
Иуда - промо-трейлер
Иуда Промо-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше