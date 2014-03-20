Израильский вор по имени Иуда случайно оказывается на городской площади в тот момент, когда Иисус Христос ведет там проповедь со своими учениками. Иуда выслеживает их до дома и пытается похитить их деньги, однако апостолы ловят его с поличным. Иисус прощает вора и предлагает ему стать своим учеником, а также казначеем, следящим за общими деньгами. Изумленный Иуда соглашается. Чем дольше они находятся вместе, тем глубже Иуда понимает учение Христа. Однако он замечает, что остальные ученики далеки от верного пути, и от этого учение может погибнуть. Чтобы не дать ему погибнуть, Иуда решается пойти на крайние меры…