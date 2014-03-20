Израильский вор по имени Иуда случайно оказывается на городской площади в тот момент, когда Иисус Христос ведет там проповедь со своими учениками. Иуда выслеживает их до дома и пытается похитить их деньги, однако апостолы ловят его с поличным. Иисус прощает вора и предлагает ему стать своим учеником, а также казначеем, следящим за общими деньгами. Изумленный Иуда соглашается. Чем дольше они находятся вместе, тем глубже Иуда понимает учение Христа. Однако он замечает, что остальные ученики далеки от верного пути, и от этого учение может погибнуть. Чтобы не дать ему погибнуть, Иуда решается пойти на крайние меры…
Тайный смысл одного из самых известных библейских предательств не могут разгадать вот уже 2000 лет. Фильм-провокация Андрея Богатырёва «Иуда» по нашумевшей повести Леонида Андреева — это обратная сторона истории Иуды Искариота, апостола-изгоя, и поиск ответа на вопрос: почему на самом деле Иуда предал Христа?
|20 марта 2014
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|20 марта 2014
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