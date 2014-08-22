Поворот не туда-6, 2014

Группа друзей приезжает в местечко под названием Хобб-Спрингс — забытый богом, но продолжающий работать пансионат в глухом лесу в горах Западной Вирджинии. Один из друзей, Дэнни, некоторое время назад получил письмо из этого заведения, узнав, что, во-первых, владельцы являются его родственниками, а во-вторых, он наследник этого странного курорта.
Дэнни, который считал себя полным сиротой, рад найти хоть какую-то родню. Его друзьям, однако, всё и вся кажется подозрительным и пугающим. Вдобавок, именно в момент их приезда бесследно пропадает одна из пожилых постоялиц гостиницы. Неприязнь взаимна, хозяева особняка проявляют фальшивое радушие: они рады Дэнни, но не очень рады его сопровождающим, в особенности, его девушке Тони.
Пока компания отдыхает, исследуя немногочисленные развлечения, вроде бассейна, прогулок и выпивки, Дэнни ближе знакомится с родственниками, а также историей и традициями своей семьи. Он понимает, что его предки вели довольно странный образ жизни и занимались каннибализмом. Что выберет Дэнни: получить огромное наследство и обрести долгожданную, хоть и странную, семью или сбежать оттуда, сохранив друзей?
Когда Джиллиан и Брайан идут в магазин, можно заметить объявление о пропавшем человеке с фотографией Зака Эфрона.
В октябре 2014 года в Ирландии было возбуждено судебное дело из-за несанкционированного использования в фильме фотографии женщины, пропавшей без вести в графстве Вексфорд. В результате дистрибьютору, которым являлась “Студия Двадцатый век”, пришлось отозвать все DVD и Blu-ray копии фильма.
Большая часть фильма была снята в оборонно-штабном военном училище имени Раковского в городе София, Болгария. Интерьер и экстерьер здания переработали, чтобы он выглядел как настоящий старинный отель.
Радослав Парванов — пятый актер, сыгравший Трехпалого. Ранее его играли Джулиан Ричингс, Джефф Скраттон, Борислав Илиев и Шон Скин.
При внимательном просмотре в фильме можно заметить фотографию Элисон Дилаурентис, одну из главных героинь сериала “Милые обманщицы”.
Хронологическая последовательность серии фильмов “Поворот не туда” выглядит следующим образом: “Поворот не туда 4: Кровавое начало”, “Поворот не туда 5: Кровное родство”, “Поворот не туда 6: Последний курорт”, “Поворот не туда”, “Поворот не туда 2: Тупик”, “Поворот не туда 3”.
Один из первых черновиков сценария фильма имел другой сюжет, который был очень похож на сюжет фильма “У холмов есть глаза 2”. Вместо того, чтобы просто убить всех женщин на курорте, каннибалы хотели захватить их, чтобы использовать для производства потомства. Намек на это есть и в пятом фильме. Некоторые примеры из сценария: вместо того, чтобы быть убитой, Дарья исчезла после смерти Ника, а в конце истории ее (привязанную к кровати в подвале, голую и с признаками изнасилования) находит Тони. В сцене, где Джиллиан и Брайан занимаются сексом, Брайан — единственный, кого убивают каннибалы, в то время как Джиллиан удерживают и неоднократно насилуют. Конец сценария был очень мрачным: Тони раздевают и связывают в том же самом месте, где была изнасилована Джиллиан, а затем ее тоже насилует один из каннибалов, в то время как другие аплодируют, стоя вокруг.
Когда в конце фильма отель был отремонтирован, ресторан получил название “Ресторан Тони” в память о девушке Дэнни.
Роксана Паллетт рассказала, что во время подготовки к постельной сцене она всю ночь смотрела на “YouTube” откровенные сцены из других фильмов. Это помогло ей осознать, что такие съемки – тоже часть ее работы, и избавиться от смущения.
В поисках внезапного и таинственного наследства, Дэнни и его друзья оказываются в Хобб Спрингс, на заброшенном курорте в горах Западной Вирджинии. Вскоре Дэнни узнает, что его родственники, которых он никогда не знал, вели довольно странный образ жизни, основывающийся на каннибализме. Дэнни придется выбирать между друзьями и родственниками.