Поворот не туда-6, 2014

Когда Джиллиан и Брайан идут в магазин, можно заметить объявление о пропавшем человеке с фотографией Зака Эфрона.

В октябре 2014 года в Ирландии было возбуждено судебное дело из-за несанкционированного использования в фильме фотографии женщины, пропавшей без вести в графстве Вексфорд. В результате дистрибьютору, которым являлась “Студия Двадцатый век”, пришлось отозвать все DVD и Blu-ray копии фильма.

Большая часть фильма была снята в оборонно-штабном военном училище имени Раковского в городе София, Болгария. Интерьер и экстерьер здания переработали, чтобы он выглядел как настоящий старинный отель.

Радослав Парванов — пятый актер, сыгравший Трехпалого. Ранее его играли Джулиан Ричингс, Джефф Скраттон, Борислав Илиев и Шон Скин.

При внимательном просмотре в фильме можно заметить фотографию Элисон Дилаурентис, одну из главных героинь сериала “Милые обманщицы”.

Хронологическая последовательность серии фильмов “Поворот не туда” выглядит следующим образом: “Поворот не туда 4: Кровавое начало”, “Поворот не туда 5: Кровное родство”, “Поворот не туда 6: Последний курорт”, “Поворот не туда”, “Поворот не туда 2: Тупик”, “Поворот не туда 3”.

Один из первых черновиков сценария фильма имел другой сюжет, который был очень похож на сюжет фильма “У холмов есть глаза 2”. Вместо того, чтобы просто убить всех женщин на курорте, каннибалы хотели захватить их, чтобы использовать для производства потомства. Намек на это есть и в пятом фильме. Некоторые примеры из сценария: вместо того, чтобы быть убитой, Дарья исчезла после смерти Ника, а в конце истории ее (привязанную к кровати в подвале, голую и с признаками изнасилования) находит Тони. В сцене, где Джиллиан и Брайан занимаются сексом, Брайан — единственный, кого убивают каннибалы, в то время как Джиллиан удерживают и неоднократно насилуют. Конец сценария был очень мрачным: Тони раздевают и связывают в том же самом месте, где была изнасилована Джиллиан, а затем ее тоже насилует один из каннибалов, в то время как другие аплодируют, стоя вокруг.

Когда в конце фильма отель был отремонтирован, ресторан получил название “Ресторан Тони” в память о девушке Дэнни.

Роксана Паллетт рассказала, что во время подготовки к постельной сцене она всю ночь смотрела на “YouTube” откровенные сцены из других фильмов. Это помогло ей осознать, что такие съемки – тоже часть ее работы, и избавиться от смущения.