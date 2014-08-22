Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поворот не туда-6 Поворот не туда-6
Киноафиша Фильмы Поворот не туда-6
Wrong Turn 6: Last Resort

Поворот не туда-6, 2014

2014 / США
4.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Группа друзей приезжает в местечко под названием Хобб-Спрингс — забытый богом, но продолжающий работать пансионат в глухом лесу в горах Западной Вирджинии. Один из друзей, Дэнни, некоторое время назад получил письмо из этого заведения, узнав, что, во-первых, владельцы являются его родственниками, а во-вторых, он наследник этого странного курорта.

Дэнни, который считал себя полным сиротой, рад найти хоть какую-то родню. Его друзьям, однако, всё и вся кажется подозрительным и пугающим. Вдобавок, именно в момент их приезда бесследно пропадает одна из пожилых постоялиц гостиницы. Неприязнь взаимна, хозяева особняка проявляют фальшивое радушие: они рады Дэнни, но не очень рады его сопровождающим, в особенности, его девушке Тони.

Пока компания отдыхает, исследуя немногочисленные развлечения, вроде бассейна, прогулок и выпивки, Дэнни ближе знакомится с родственниками, а также историей и традициями своей семьи. Он понимает, что его предки вели довольно странный образ жизни и занимались каннибализмом. Что выберет Дэнни: получить огромное наследство и обрести долгожданную, хоть и странную, семью или сбежать оттуда, сохранив друзей?

Когда Джиллиан и Брайан идут в магазин, можно заметить объявление о пропавшем человеке с фотографией Зака Эфрона.

В октябре 2014 года в Ирландии было возбуждено судебное дело из-за несанкционированного использования в фильме фотографии женщины, пропавшей без вести в графстве Вексфорд. В результате дистрибьютору, которым являлась “Студия Двадцатый век”, пришлось отозвать все DVD и Blu-ray копии фильма.

Большая часть фильма была снята в оборонно-штабном военном училище имени Раковского в городе София, Болгария. Интерьер и экстерьер здания переработали, чтобы он выглядел как настоящий старинный отель.

Радослав Парванов — пятый актер, сыгравший Трехпалого. Ранее его играли Джулиан Ричингс, Джефф Скраттон, Борислав Илиев и Шон Скин.

При внимательном просмотре в фильме можно заметить фотографию Элисон Дилаурентис, одну из главных героинь сериала “Милые обманщицы”.

Хронологическая последовательность серии фильмов “Поворот не туда” выглядит следующим образом: “Поворот не туда 4: Кровавое начало”, “Поворот не туда 5: Кровное родство”, “Поворот не туда 6: Последний курорт”, “Поворот не туда”, “Поворот не туда 2: Тупик”, “Поворот не туда 3”.

Один из первых черновиков сценария фильма имел другой сюжет, который был очень похож на сюжет фильма “У холмов есть глаза 2”. Вместо того, чтобы просто убить всех женщин на курорте, каннибалы хотели захватить их, чтобы использовать для производства потомства. Намек на это есть и в пятом фильме. Некоторые примеры из сценария: вместо того, чтобы быть убитой, Дарья исчезла после смерти Ника, а в конце истории ее (привязанную к кровати в подвале, голую и с признаками изнасилования) находит Тони. В сцене, где Джиллиан и Брайан занимаются сексом, Брайан — единственный, кого убивают каннибалы, в то время как Джиллиан удерживают и неоднократно насилуют. Конец сценария был очень мрачным: Тони раздевают и связывают в том же самом месте, где была изнасилована Джиллиан, а затем ее тоже насилует один из каннибалов, в то время как другие аплодируют, стоя вокруг.

Когда в конце фильма отель был отремонтирован, ресторан получил название “Ресторан Тони” в память о девушке Дэнни.

Роксана Паллетт рассказала, что во время подготовки к постельной сцене она всю ночь смотрела на “YouTube” откровенные сцены из других фильмов. Это помогло ей осознать, что такие съемки – тоже часть ее работы, и избавиться от смущения.

В поисках внезапного и таинственного наследства, Дэнни и его друзья оказываются в Хобб Спрингс, на заброшенном курорте в горах Западной Вирджинии. Вскоре Дэнни узнает, что его родственники, которых он никогда не знал, вели довольно странный образ жизни, основывающийся на каннибализме. Дэнни придется выбирать между друзьями и родственниками.

4.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2014
Премьера в России 22 августа 2014
Премьера в мире 22 августа 2014
Возраст 18+
Режиссер
Валерий Милев
В ролях
Энтони Иллот
Крис Джарвис
Акилла Золл
Акилла Золл
Сэди Кац
Сэди Кац
Ролло Скиннер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про маньяков Фильмы про маньяков
Все части «Поворот не туда» Все части «Поворот не туда»
Постер фильма Поворот не туда-6 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Поворот не туда-6 смотреть онлайн

Поворот не туда-6
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Приложение киноафиши