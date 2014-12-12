Освободите соски, 2014

Free the Nipple — название фильма и международное движение за права женщин. Сегодня открывать грудь — в том числе для того, чтобы покормить младенца, — запрещено в 35 американских штатах. В Луизиане открытый сосок может привести к тюремному заключению на срок до трех лет и штрафу в размере 2500 долларов. Даже в Нью-Йорке, где в 1992 году хождение топлес было легализовано, полиция продолжает арестовывать женщин, утверждается на сайте движения. Движение борется «с неравенством посредством фильма, социальных сетей и кампаний на местах».