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Free the Nipple

Освободите соски, 2014

2014 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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О фильме

Free the Nipple — название фильма и международное движение за права женщин. Сегодня открывать грудь — в том числе для того, чтобы покормить младенца, — запрещено в 35 американских штатах. В Луизиане открытый сосок может привести к тюремному заключению на срок до трех лет и штрафу в размере 2500 долларов. Даже в Нью-Йорке, где в 1992 году хождение топлес было легализовано, полиция продолжает арестовывать женщин, утверждается на сайте движения. Движение борется «с неравенством посредством фильма, социальных сетей и кампаний на местах».

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 12 декабря 2014
Премьера в мире 12 декабря 2014
Возраст 18+
Бюджет $937 000
Режиссер
Лина Эско
В ролях
Лола Кёрк
Лола Кёрк
Кэйси ЛаБоу
Зэк Гренье
Моника Коулмэн
Кристал Лоннеберг
Кристал Лоннеберг
Все актеры и съемочная группа
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5.8
Постер фильма Освободите соски 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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