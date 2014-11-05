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Ангелы революции

Angely revolyutsii 18+
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О фильме

Фильм рассказывает о четверых друзьях. Все они – творческие люди: поэт, режиссер, художник и актер. Они полны юношеского максимализма и надеются найти в новом советском руководстве исполнение своих надежд. Тем временем революция в самом разгаре. Мечтам главных героев вряд ли суждено сбыться из-за исторических событий периода, но пока они верят в будущее и живут в надежде и любви.

  • В основе фильма лежит прозаическое произведение Дениса Осокина, написанное по мотивам реальных событий 30-х годов.
  • На «Кинотавре» фильм получил награду за работу режиссера.
  • Историческая подоплека киноленты – конфликт жителей тайги и спецпереселенцев, которые насильно вводили директивы власти, что привело к Казымскому восстанию.
  • Инструмент, игра на котором показывается в фильме – терменвокс, электромузыкальное приспособление, созданное Львом Терменом в 1920 году.
  • Идея фильма пришла к режиссеру в 2005 году, когда он познакомился в Ханты-Мансийске с интереснейшим семейством Молдановых, в числе которых были писатели, оленеводы, ученые и фольклористы.
  • Олег Лоевский работает с режиссером фильма около десяти лет, выступая редактором каждого его проекта.

Четверо друзей — поэт, актер, художник и кинорежиссер-примитивист — юные максималисты, ищут в молодой советской власти воплощение своих мечтаний и надежд. Революция бурлит как бутылка с яблочным вином: служебные собаки с крыльями и картошка в виде сердца, веселый нарком здравоохранения Семашко и грустные ангелы, любовь к Государю и любовь к секретарше Аннушке, расстрелы и беременности — все переплавилось и сплелось!

Мечты друзей не сбудутся. Очень скоро по ним пройдется катком наша История. Но пока герои живут Грядущим и Любовью…

Ангелы революции - трейлер
Ангелы революции  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 5 ноября 2014
Дата выхода
5 ноября 2014 Россия Премьер-Кинопрокат 16+
5 ноября 2015 Беларусь
18 ноября 2014 Италия
5 ноября 2015 Казахстан
24 декабря 2014 США
5 ноября 2015 Украина
Сборы в мире $11 147
Производство 29th February Film Company
Другие названия
Angely revolyutsii, Angels of Revolution, Anioły rewolucji, Îngerii revoluției, Άγγελοι της επανάστασης, Ангелы революции
Режиссер
Алексей Федорченко
Алексей Федорченко
В ролях
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Олег Ягодин
Олег Ягодин
Константин Балакирев
Константин Балакирев
Павел Басов
Георгий Иобадзе
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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Наша рецензия

Осуществляемое Алексеем Федорченко вот уже на протяжении десятилетия киновоскрешение северных (финно-угорских и самодийских) народов, основанное на прозе Дениса Осокина, пополнилось еще одним экспериментом. Среднеметражный фильм 2006 года «Шошо» был посвящен марийцам, последовавшие за ним «Овсянки» – народу меря; о ком рассказывали «Небесные жены луговых мари», снятые после «Овсянок», – вряд ли нужно пояснять. «Ангелы революции» повествуют о хантах и лесных ненцах, – но в несколько ином…
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