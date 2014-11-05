Фильм рассказывает о четверых друзьях. Все они – творческие люди: поэт, режиссер, художник и актер. Они полны юношеского максимализма и надеются найти в новом советском руководстве исполнение своих надежд. Тем временем революция в самом разгаре. Мечтам главных героев вряд ли суждено сбыться из-за исторических событий периода, но пока они верят в будущее и живут в надежде и любви.
Четверо друзей — поэт, актер, художник и кинорежиссер-примитивист — юные максималисты, ищут в молодой советской власти воплощение своих мечтаний и надежд. Революция бурлит как бутылка с яблочным вином: служебные собаки с крыльями и картошка в виде сердца, веселый нарком здравоохранения Семашко и грустные ангелы, любовь к Государю и любовь к секретарше Аннушке, расстрелы и беременности — все переплавилось и сплелось!
Мечты друзей не сбудутся. Очень скоро по ним пройдется катком наша История. Но пока герои живут Грядущим и Любовью…
|5 ноября 2014
|Россия
|Премьер-Кинопрокат
|16+
|5 ноября 2015
|Беларусь
|18 ноября 2014
|Италия
|5 ноября 2015
|Казахстан
|24 декабря 2014
|США
|5 ноября 2015
|Украина