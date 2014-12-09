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Постер фильма Джон
Киноафиша Фильмы Джон

Джон

, 2014
John
Великобритания / спектакль / 18+
Постер фильма Джон

О фильме

Пятьдесят мужчин ответили на вопросы о любви, сексе и личных переживаниях, которые им задал режиссер постановки – Ллойд Ньюсон. Благодаря этим беседам родилась идея создания откровенного танцевального спектакля, в котором движения переплетаются со словами.

Среди людей, с которым разговаривал Ллойд Ньюсон, был и человек по имени Джон, ставший центральным персонажем этой постановки. Перед нами его невероятная и трогательная история. Жизнь, омраченная преступлениями и наркотиками. Жизнь как попытка выжить.

В ролях

Ганс Лангольф
Режиссер Ллойд Ньюсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 9 декабря 2014
Дата выхода
9 декабря 2014 Россия 16+
9 декабря 2014 Казахстан
9 декабря 2014 Украина

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