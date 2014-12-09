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Пятьдесят мужчин ответили на вопросы о любви, сексе и личных переживаниях, которые им задал режиссер постановки – Ллойд Ньюсон. Благодаря этим беседам родилась идея создания откровенного танцевального спектакля, в котором движения переплетаются со словами.
Среди людей, с которым разговаривал Ллойд Ньюсон, был и человек по имени Джон, ставший центральным персонажем этой постановки. Перед нами его невероятная и трогательная история. Жизнь, омраченная преступлениями и наркотиками. Жизнь как попытка выжить.
|9 декабря 2014
|Россия
|16+
|9 декабря 2014
|Казахстан
|9 декабря 2014
|Украина