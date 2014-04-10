Это твой день, 2013

Главный герой фильма – 12-летний городской мальчишка Генка впервые проводит летние каникулы у своей тёти, живущей с мужем-спасателем и дочкой Лизой в деревне. Действие происходит знойным летом, телевидение и радио сообщают тревожные новости о пожарах в других регионах страны. Но ничто не мешает Генке вместе с его новыми друзьями, местными ребятами предаваться обычным мальчишеским развлечениям, главными из которых становятся «тайные» походы к озеру и поиски подводного хода к бункеру фашистов в лесу.

И вот в один из дней, когда ребята в очередной раз были у озера, их настигла природная стихия. Летний зной неожиданно быстро перешёл в сильнейшую грозу, которая и вызвала лесной пожар. Городскому пареньку Генке придётся за короткое время пройти настоящую школу выживания в экстремальных условиях, спасти свою сестрёнку, заблудившуюся в дымном лесу, помочь эвакуации людей из деревни, и наконец, отметить свой день рождения, который он теперь встретит настоящим мужчиной