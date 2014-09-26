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Исчезнувшая Исчезнувшая
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Gone Girl

Исчезнувшая, 2014

2014 / США
8.3 Оцените
109 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эми Данн исчезает после 5-й годовщины своей свадьбы с Ником. Вскоре поведение мужа наводит полицейских на мысль, что он причастен к исчезновению жены. Не убил ли он ее?

  • В июне 2012 Джиллиан Флинн, создавшая из собственного романа киносценарий, передала права на его экранизацию Риз Уизерспун. Та рассчитывала стать продюсером будущего фильма и исполнительницей главной женской роли. Но после первой встречи с Дэвидом Финчером, режиссером, Уизерспун отказалась от притязаний на актерскую работу, поняв, что Эми играть ей не следует.
  • Финчер объяснил, что одной из причин выбора 35-летней Розамунд Пайк на роль Эми стал ее «неопределенный» возраст: она могла сойти за женщину постарше или моложе. Откровение Розамунд, что она единственный ребенок в семье, также оказалось привлекательным аспектом для характера Эми, по режиссерскому мнению.
  • Бен Аффлек перенес постановку «Закона ночи» (2016), чтобы поработать в команде Финчера. Бен назвал его единственным знакомым ему режиссером, способным делать чужую работу лучше, чем те, кто должен ее выполнять. Однажды на съемочной площадке он чуточку поменял настройки объектива камеры, поспорив, что члены съемочной группы не обратят внимания. Аффлек проспорил — это заметил Финчер.

Все было готово для празднования пятилетнего юбилея супружеской жизни, когда вдруг необъяснимо пропал один из виновников торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались стереть, — и цепочка «ключей» в игре под названием «охота за сокровищами»; красивая, умная и невероятно изобретательная жена ежегодно устраивала ее для своего обожаемого мужа. И похоже, что эти «ключи» — размещенные ею тут и там странные записки и не менее странные безделушки — дают единственный шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей. Вот только не придется ли «охотнику» в процессе поиска раскрыть миру и пару-тройку собственных малосимпатичных тайн?

8.3 Оцените
109 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 15 октября 2014
Премьера онлайн 10 февраля 2015
Премьера в мире 26 сентября 2014
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Мисси Пайл
Мисси Пайл
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Тайлер Перри
Тайлер Перри
Все актеры и съемочная группа
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Исчезнувшая
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