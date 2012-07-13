Три главных героя: 32-х летний Гаутам, 24-х летняя Вероника и 23-х летняя Мира вынуждены жить под одной крышей в квартире Вероники в Лондоне. Мира приехала к мужу в Лондон, но оказалось, что она ему не нужна. Мира остаётся в чужом городе одна, без денег. Добродушная Вероника предложила ей пожить у неё какое-то время, пока она не найдёт здесь работу. Фотограф Вероника живёт в Лондоне одна, без родителей. Любит ходить по дискотекам, радоваться жизни. И Гаутам, ветреный малый, который любит поволочиться за каждой юбкой, приехал в Лондон в гости к своему дяде. На дискотеке с Вероникой он знакомится и заваливается к ней на ночь…

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