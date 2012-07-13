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Постер фильма Коктейль
6.5
Коктейль - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Коктейль
6.5

Коктейль

, 2014
Cocktail
Индия, Великобритания / мелодрама, драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Коктейль
6.5
Коктейль - Дублированный трейлер
Коктейль  Дублированный трейлер

О фильме

Три главных героя: 32-х летний Гаутам, 24-х летняя Вероника и 23-х летняя Мира вынуждены жить под одной крышей в квартире Вероники в Лондоне. Мира приехала к мужу в Лондон, но оказалось, что она ему не нужна. Мира остаётся в чужом городе одна, без денег. Добродушная Вероника предложила ей пожить у неё какое-то время, пока она не найдёт здесь работу. Фотограф Вероника живёт в Лондоне одна, без родителей. Любит ходить по дискотекам, радоваться жизни. И Гаутам, ветреный малый, который любит поволочиться за каждой юбкой, приехал в Лондон в гости к своему дяде. На дискотеке с Вероникой он знакомится и заваливается к ней на ночь…

В ролях

Рандип Худа
Рандип Худа
Дипика Падукон
Дипика Падукон
Veronica Malaney
Саиф Али Кхан
Саиф Али Кхан
Gautam Kapoor
Тина Десае
Waitress in Cafe
Диана Пенти
Meera Sahni
Боман Ирани
Боман Ирани
Randhir Malhotra
Саймон Хаббард
Diana Penty
Meera Sahni
Димпл Кападиа
Kavita Kapoor
Yasmin Tippett
Tresha Malhotra
Lottie Dosanjh
Sara Malhotra
Louise Bangay
Susan Broadbent Malhotra
Режиссер Хоми Ададжаниа
Сценарист Имтиаз Али, Sajid Ali, Sajid Ali
Композитор Притам Чакраборти, Салим-Сулейман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия / Великобритания
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 13 июля 2012
Премьера в мире 13 июля 2012
Дата выхода
1 мая 2014 Россия Красная Шапка Фильмс 16+
1 мая 2014 Беларусь
13 июля 2012 Индия
1 мая 2014 Казахстан
1 мая 2014 Украина
Бюджет $7 980 000
Сборы в мире $2 724 695
Производство Cocktail Film, Eros Worldwide, Illuminati Films
Другие названия
Cocktail, Коктейль, Cocktail Tình Yêu, Coctailul, Coquetel, Koktél, Коктел, Cocktail (2012), [Hindi] Cocktail

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Коктейль - Дублированный трейлер
Коктейль Дублированный трейлер
Коктейль - Трейлер
Коктейль Трейлер
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саундтрек фильма Коктейль

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