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Голоса, 2014

2014 / США / Германия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джерри глядит на мир с оптимизмом и радостью, но есть в его жизни одна проблема. Парень душевно болен и уже давно перестал принимать препараты, прописанные врачом. В результате он вновь видит галлюцинации. В одной из них кот настойчиво предлагает ему стать серийным убийцей. А вот пес пытается уверить героя в том, что он все еще может стать нормальным. Молодой человек вновь начинает принимать таблетки и вскоре осознает, что успел натворить гораздо больше, чем мог себе представить.

  • Сценарий ленты находился в «черном списке» 2009 года. Туда вносят нереализованные проекты, на которые возлагались большие надежды.
  • Для того чтобы озвучить голоса животных, собирались приглашать актеров. Но исполнитель главной роли Райан Рейнольдс настоял на том, что должен сделать это сам. Для имитации голоса кошки он воспользовался акцентом своего друга из Шотландии.
  • Психологические расстройства, симптомы которых проявляются у главного героя – это шизофрения, обсессивно-компульсивное и диссоциативное расстройство идентичности.
  • Режиссером проекта мог стать Марк Романек, но в итоге должность досталась Маржане Сатрапи.
  • В сценах с матерью Джерри видно, что у нее на руке множество шрамов. Вероятно, она тоже страдает от психических расстройств.

Джерри — оптимистичный, приятный парень, но он душевно болен и в последнее время не принимал назначенные ему препараты. В своих галлюцинациях он видит, как его кот предлагает ему стать серийным убийцей, в то время как его пёс пытается убедить его, что он хороший человек. Начав вновь принимать препараты, он переживает короткие периоды ясности, в которые понимает, что в его жизни гораздо больше насилия, чем он себе представлял.

8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 19 января 2014
Премьера в мире 19 января 2014
Возраст 18+
Прокатчик All Media
Режиссер
Маржан Сатрапи
Маржан Сатрапи
В ролях
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Джеки Уивер
Джеки Уивер
Глливер МакГра
Все актеры и съемочная группа
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10 октября 2017 11:44
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