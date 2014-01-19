Голоса, 2014

Джерри глядит на мир с оптимизмом и радостью, но есть в его жизни одна проблема. Парень душевно болен и уже давно перестал принимать препараты, прописанные врачом. В результате он вновь видит галлюцинации. В одной из них кот настойчиво предлагает ему стать серийным убийцей. А вот пес пытается уверить героя в том, что он все еще может стать нормальным. Молодой человек вновь начинает принимать таблетки и вскоре осознает, что успел натворить гораздо больше, чем мог себе представить.