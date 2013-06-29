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The Congress

Конгресс, 2013

2013 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Робин Райт, стареющая актриса с плохой репутацией, не может больше получить ни одной роли. Ее сын Аарон страдает  от болезни, которая однажды может его убить. Однажды представитель компании, занимающейся виртуальными развлечениями, приходит к Робин с предложением оцифровать ее образ в компьютерную анимацию. Первоначально отклонив предложение, Робин пересматривает свое решение в обмен на изрядную сумму денег, но это оборачивается неожиданными последствиями...

  • Фильм создан по мотивам фантастического романа польского писателя Станислава Лема «Футурологический конгресс», опубликованного в 1971 году. 
  • Интерьер огромного купола, где проходит футуристический Конгресс, основан на Большом зале Рейха, масштабном проекте, выполненном Адольфом Гитлером и его министром обороны Альбертом Шпеером. Здание, если бы оно было построено, было бы высотой в тысячу футов и могло бы вместить пятнадцать тысяч зрителей, что сделало бы его самым большим интерьерным пространством на сегодняшний день.
  • Оператором для реальных сцен с живыми актерами выступил Михал Энглерт, польский оператор, получивший награду фестиваля Sundance за лучшую операторскую работу за работу над фильмом Яцека Борцуха «Прочный». 

Стареющая безработная актриса соглашается на последнюю работу, не представляя себе последствий, которые повлечет за собой это решение…

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 13 марта 2014
Премьера онлайн 24 июля 2014
Премьера в мире 29 июня 2013
Возраст 12+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Ари Фольман
Ари Фольман
В ролях
Робин Райт
Робин Райт
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Фрэнсис Фишер
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Конгресс 6 постеров
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3 июня 2022 17:59
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