Конгресс, 2013

Робин Райт, стареющая актриса с плохой репутацией, не может больше получить ни одной роли. Ее сын Аарон страдает от болезни, которая однажды может его убить. Однажды представитель компании, занимающейся виртуальными развлечениями, приходит к Робин с предложением оцифровать ее образ в компьютерную анимацию. Первоначально отклонив предложение, Робин пересматривает свое решение в обмен на изрядную сумму денег, но это оборачивается неожиданными последствиями...