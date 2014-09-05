Общак, 2014

“Общак” – первый англоязычный фильм Михаэля Р. Роскама. За два года до выхода “Общака” на экраны картину Роскама “Бычара” выдвигали на премию “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.

Для того, чтобы показать постепенный рост питбуля Рокко, в фильме снимали трех разных собак. Одна из них, Зора, побывала на премьере “Общака” вместе с Томом Харди и Нуми Рапас.

Изначально режиссером картины должен был стать Нил Бергер (“Иллюзионист”, “Области тьмы”), но он отказался от участия в проекте ради съемок “Дивергента” (2014).

Том Харди и Нуми Рапас – близкие друзья в реальной жизни. Они познакомились в ходе подготовки к одному из фильмов, в котором в итоге ни у одного, ни у другой не получилось принять участие. Харди и Рапас два года пытались найти проект, над которым могли бы совместно поработать, прежде чем Нуми не натолкнулась рассказ Лихейна “Спасение животных”, который она тут же отправила Тому. После работы в “Общаке” актеры также снялись вместе в фильме “Номер 44” (2015).

Главный герой дает щенку имя Рокко в честь Святого Рокко, статую которого он видит в местной церкви. Рокко – итальянский святой XIV века и, среди прочего, покровитель собак. По легенде, когда Святой Рокко был болен чумой, именно собака приносила ему пищу, чтобы тот выжил.

В ходе подготовки к съемкам Том Харди и Нуми Рапас посещали приют для собак. Харди в итоге взял себе щенка питбуля и приводил его с собой на съемочную площадку.

Действие фильма происходит в Бруклине, Нью-Йорк, и главные герои – американцы. Интересно, что трое из четырех главных действующих лиц – европейцы. Том Харди – британец, Нуми Рапас – шведка, а Маттиас Шонартс – бельгиец.

Поскольку ни один из исполнителей главных ролей не являлся коренным нью-йоркцем, создатели фильма пригласили преподавателя Джерома Батлера. Батлер помог в создании нужного акцента, который затем был адаптирован для каждого персонажа в отдельности.

В ходе съемок Том Харди активно предлага свои идеи для развития сюжета. Так, например, он склонил сценариста и продюссеров к решению частично изменить финал, прописанный в первоначальном варианте. Деннису Лихейну пришлось переписывать сцены прямо на съемочной площадке.

В рассказе “Спасение животных” персонаж Джона Ортиса – детектив Торрес – изначально был ирландцем. Деннис Лихейн специально переписал роль под Ортиса, сделав геря пуэрториканцем.

“Общак” – третья совместная картина для режиссера Михаэля Р. Роскама, актера Маттиаса Шонартса и оператора Николаса Каракатсаниса. Ранее они уже работали вместе над фильмами “The One Thing to Do” (2005) и “Бычара” (2011)