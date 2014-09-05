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The Drop

Общак, 2014

2014 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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В центре сюжета – Боб Сагиновски, бармен из Бруклина, Нью-Йорк. Заведение, в котором работает Боб, уже давно стало “общаком” – местом отмывания денег для чеченской мафии, которой хозяин бара Марв некогда передал право собственности.

Боб стремится покончить с криминальными связями, но дается ему это нелегко. Случайное спасение щенка выставочного питбуля сближает героя с таинственной бывшей наркоманкой Надей и приводит к знакомству с Эриком Дитцем – злобным и неадекватным мужчиной, который, как выясняется, и есть настоящий владелец собаки.

Картину по рассказу Денниса Лихейна “Спасение животных” поставил бельгийский режиссер Михаэль Р. Роскам. Сценарий к фильму написал лично Лихейн, а главную роль исполнил Том Харди. Компанию британцу составили Нуми Рапас (Надя), Джеймс Гандольфини (Марв) и Маттиас Шонартс (Эрик).

“Общак” стал последней работой в карьере Джеймса Гандольфини, который был известен и любим зрителями за роль Тони Сопрано. Через месяц после завершения съемок, в июне 2013 года актер умер от инфаркта, находясь на отдыхе с сыном в Риме. Фильм Роскама вышел спустя год после смерти Гандольфини и посвящен его памяти.

“Общак” – первый англоязычный фильм Михаэля Р. Роскама. За два года до выхода “Общака” на экраны картину Роскама “Бычара” выдвигали на премию “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.

Для того, чтобы показать постепенный рост питбуля Рокко, в фильме снимали трех разных собак. Одна из них, Зора, побывала на премьере “Общака” вместе с Томом Харди и Нуми Рапас.

Изначально режиссером картины должен был стать Нил Бергер (“Иллюзионист”, “Области тьмы”), но он отказался от участия в проекте ради съемок “Дивергента” (2014).

Том Харди и Нуми Рапас – близкие друзья в реальной жизни. Они познакомились в ходе подготовки к одному из фильмов, в котором в итоге ни у одного, ни у другой не получилось принять участие. Харди и Рапас два года пытались найти проект, над которым могли бы совместно поработать, прежде чем Нуми не натолкнулась рассказ Лихейна “Спасение животных”, который она тут же отправила Тому. После работы в “Общаке” актеры также снялись вместе в фильме “Номер 44” (2015).

Главный герой дает щенку имя Рокко в честь Святого Рокко, статую которого он видит в местной церкви. Рокко – итальянский святой XIV века и, среди прочего, покровитель собак. По легенде, когда Святой Рокко был болен чумой, именно собака приносила ему пищу, чтобы тот выжил.

В ходе подготовки к съемкам Том Харди и Нуми Рапас посещали приют для собак. Харди в итоге взял себе щенка питбуля и приводил его с собой на съемочную площадку.

Действие фильма происходит в Бруклине, Нью-Йорк, и главные герои – американцы. Интересно, что трое из четырех главных действующих лиц – европейцы. Том Харди – британец, Нуми Рапас – шведка, а Маттиас Шонартс – бельгиец.

Поскольку ни один из исполнителей главных ролей не являлся коренным нью-йоркцем, создатели фильма пригласили преподавателя Джерома Батлера. Батлер помог в создании нужного акцента, который затем был адаптирован для каждого персонажа в отдельности.

В ходе съемок Том Харди активно предлага свои идеи для развития сюжета. Так, например, он склонил сценариста и продюссеров к решению частично изменить финал, прописанный в первоначальном варианте. Деннису Лихейну пришлось переписывать сцены прямо на съемочной площадке.

В рассказе “Спасение животных” персонаж Джона Ортиса – детектив Торрес – изначально был ирландцем. Деннис Лихейн специально переписал роль под Ортиса, сделав геря пуэрториканцем.

“Общак” – третья совместная картина для режиссера Михаэля Р. Роскама, актера Маттиаса Шонартса и оператора Николаса Каракатсаниса. Ранее они уже работали вместе над фильмами “The One Thing to Do” (2005) и “Бычара” (2011)

Спасение раненого щенка обернулось для Боба Сагиновски не актом доброй воли, а началом больших неприятностей: вернуть несчастное животное хозяину, безумному владельцу бара, в котором работает Боб, означало бы верную гибель собаки. Не вернуть – значит, разбираться не только с боссом, но и с мафией, использующей бар в своих грязных целях. А тут еще таинственная Надя, принявшая близко к сердцу страдания щенка и явно скрывающая свое темное прошлое.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 30 октября 2014
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 5 сентября 2014
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Михаэль Р. Роскам
Михаэль Р. Роскам
В ролях
Том Харди
Том Харди
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Маттиас Шонартс
Маттиас Шонартс
Джон Ортис
Джон Ортис
Все актеры и съемочная группа
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Общак
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 5 февраля 2016, 00:25
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