Трое друзей после бурной вечеринки просыпаются в совершенно незнакомом месте в компании незнакомых людей и пытаются понять, как они здесь оказались, кто все эти люди, и что на самом деле произошло накануне…

Что делают и о чем говорят мужчины в такой необычной ситуации?