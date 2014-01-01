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Постер фильма Быстрее, чем кролики
Постер фильма Быстрее, чем кролики
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Быстрее, чем кролики

Быстрее, чем кролики

Bystree, chem kroliki 18+
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Факты

О фильме

Трое друзей, уже знакомые зрителю по знаменитому «Квартету И», просыпаются в незнакомом месте и абсолютно не помнят, как там оказались и как выбраться. Последнее воспоминание предыдущего вечера – бурная вечеринка с алкогольными возлияниями. Постепенно в загадочной локации начинают появляться и другие персонажи, тоже не понимающие, как они здесь очутились. Герои начинают действовать сообща и пытаются вместе восстановить хронологию событий, которые привели их в таинственное место.

  • Комедия является частичной пародией на жанр хоррора.
  • Фильм снят по мотивам одноименного спектакля 2005 года.
  • Дмитрий Дьяченко, режиссер киноленты, уже в четвертый раз сотрудничал с «Квартетом И».
  • Есть режиссерская версия фильма, которая демонстрировалась в прокате и по телеканалам, и авторская, вышедшая на видео. Они различаются концовкой: авторская версия совпадает с финалом спектакля и не содержит мультипликационных фрагментов. Режиссерская длится на четыре минуты больше.
  • Герои фильма проходят все этапы, которые описала Элизабет Кюблер-Росс в своей книге «О смерти и умирании»: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие, хоть и не всегда в этом порядке.

Трое друзей после бурной вечеринки просыпаются в совершенно незнакомом месте в компании незнакомых людей и пытаются понять, как они здесь оказались, кто все эти люди, и что на самом деле произошло накануне…

Что делают и о чем говорят мужчины в такой необычной ситуации?

Быстрее, чем кролики - трейлер
Быстрее, чем кролики  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 1 января 2014
Дата выхода
1 января 2014 Россия DreamTeam 16+
1 января 2014 Беларусь
1 января 2014 Казахстан
1 января 2014 Украина
Сборы в мире $5 938 041
Производство Стрела
Другие названия
Bystree, chem kroliki, Ātrāk nekā truši, Greičiau nei triušiai, Küülikutest kiiremad, Быстрее, чем кролики
Режиссер
Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко
В ролях
Леонид Барац
Леонид Барац
Александр Демидов
Александр Демидов
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 33 голоса
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2954 В жанре «комедия»  787 В фильмах России  409
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Быстрее, чем кролики

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КЮ777 2 апреля 2015, 12:51
На самом деле это суперский фильм, который увлекает мастерством актеров. Получили огромнейшее удовольствие, насмеялись вдоволь. И нет плоских пошлых… Читать дальше…
КЮ777 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ЗДОРОВСКИЙ, ВЕСЕЛЫЙ, без всякой пошлятины- совершенно адекватный, так сказать "бытовой" юмор - все в стиле "Квартета И". Мы… Читать дальше…
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10 октября 2017 11:44
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