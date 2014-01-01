Трое друзей, уже знакомые зрителю по знаменитому «Квартету И», просыпаются в незнакомом месте и абсолютно не помнят, как там оказались и как выбраться. Последнее воспоминание предыдущего вечера – бурная вечеринка с алкогольными возлияниями. Постепенно в загадочной локации начинают появляться и другие персонажи, тоже не понимающие, как они здесь очутились. Герои начинают действовать сообща и пытаются вместе восстановить хронологию событий, которые привели их в таинственное место.
Трое друзей после бурной вечеринки просыпаются в совершенно незнакомом месте в компании незнакомых людей и пытаются понять, как они здесь оказались, кто все эти люди, и что на самом деле произошло накануне…
Что делают и о чем говорят мужчины в такой необычной ситуации?
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