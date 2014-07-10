Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Федька
4.2
Киноафиша Фильмы Федька
4.2

Федька

, 2014
Россия / детский, приключения / 18+
Постер фильма Федька
4.2

О фильме

Что делать, если у тебя нет бабушки? Найти ее. «Это невозможно»,- говорят все. Но мальчик Федька доказывает, что ничего невозможного в этом мире нет, особенно под Новый год. В то время, когда все дети заказывают Деду Морозу планшеты, игровые приставки и ролики, Федька пишет ему письмо с просьбой прислать ему бабушку. И делится своей новогодней тайной с лучшим другом Колькой.

С этого и начинаются невероятные музыкальные приключения наших героев, их нянь Тошки и Пушпы, родителей Федьки инженеров-экспериментаторов и даже поющей черепашки. Желание Федьки исполнится, и он найдет свою необычную бабушку Надежду Васильевну. И всех ждет волшебный Новый год!

Режиссер Елизавета Клейнот
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 10 июля 2014
Дата выхода
10 июля 2014 Россия 12+
10 июля 2014 Казахстан
10 июля 2014 Украина

Где посмотреть фильм

ОККО

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 13 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Федька - смотреть в онлайн-кинотеатре

Федька
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Нужно ли отключать электрический чайник от сети, если им не пользуешься: запомните раз и навсегда
Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут
Сколько баллов потребуется для поступления на бюджет в 2026 году
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше