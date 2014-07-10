Что делать, если у тебя нет бабушки? Найти ее. «Это невозможно»,- говорят все. Но мальчик Федька доказывает, что ничего невозможного в этом мире нет, особенно под Новый год. В то время, когда все дети заказывают Деду Морозу планшеты, игровые приставки и ролики, Федька пишет ему письмо с просьбой прислать ему бабушку. И делится своей новогодней тайной с лучшим другом Колькой.

С этого и начинаются невероятные музыкальные приключения наших героев, их нянь Тошки и Пушпы, родителей Федьки инженеров-экспериментаторов и даже поющей черепашки. Желание Федьки исполнится, и он найдет свою необычную бабушку Надежду Васильевну. И всех ждет волшебный Новый год!