События происходят в середине XIX века. Андрей – молодой преподаватель, который впервые попадает в общество высокого круга. Его нанимают для обучения юного сына помещика, и на новом месте главный герой моментально обращает на себя внимание жены хозяина и семнадцатилетней подопечной Натальи Ислаевой, Верочки. Раньше женщины были в теплых дружеских отношенях, но с появлением привлекательного учителя стали соперницами.
Классика XIXвека: жаркое русское лето, богатая усадьба, добрый помещик, благородный друг семьи, уездный доктор, домашний учитель и две женщины - красавица в самом расцвете, тоскующая от желания любви в предчувствии увядания и ее 18-летняя воспитанница-бесприданница… Любовное томление наполняет дом и сад, порождая страсть, ревность и соперничество. Герои стоят на пороге любви, но никто не осмеливается сделать первый шаг.
|23 ноября 2014
|Россия
|Парадиз
|16+
|22 января 2015
|Беларусь
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|Казахстан
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|США
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