Страна Россия / Франция / Латвия / Великобритания

Продолжительность 1 час 57 минут

Год выпуска 2014

Премьера в мире 23 ноября 2014

Сборы в мире $7 821

Производство Хорошо продакшн, Rézo Films, Juris Podnieks Studio

Другие названия

Mesyats v derevne, Two Women, A Month in the Country, Dve zhenshchiny, Dvi moterys, Dwie kobiety, İki Kadın, Δύο γυναίκες, Две жени, Две женщины, Дві жінки, Месяц в деревне, 两个女人