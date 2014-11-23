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Две женщины

Mesyats v derevne 18+
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О фильме

События происходят в середине XIX века. Андрей – молодой преподаватель, который впервые попадает в общество высокого круга. Его нанимают для обучения юного сына помещика, и на новом месте главный герой моментально обращает на себя внимание жены хозяина и семнадцатилетней подопечной Натальи Ислаевой, Верочки. Раньше женщины были в теплых дружеских отношенях, но с появлением привлекательного учителя стали соперницами.

  • В основе сюжета лежит пьеса Тургенева «Месяц в деревне».
  • Съемки киноленты велись в усадьбе знаменитого композитора М. И. Глинки, которая находится в Смоленской области.
  • Фильм закрывал фестиваль «Окно в Европе» в 2014 году.
  • Это первая экранизация «Месяца в деревне». До этого существовал только спектакль 1977 года, который в 1983 году перенесли на экраны.
  • Специально для съемок в усадьбе Глинки возвели новую оранжерею, т. к. оригинальные постройки не сохранились до наших дней. В ней были сняты важные любовные эпизоды.
  • Guerlain предоставил для съемок точную реплику флакона духов середины XIX века.
  • Все костюмы и созданные специально для фильма реквизиты позже были переданы в дар музею И. С. Тургенева на Остоженке.

Классика XIXвека: жаркое русское лето, богатая усадьба, добрый помещик, благородный друг семьи, уездный доктор, домашний учитель и две женщины - красавица в самом расцвете, тоскующая от желания любви в  предчувствии увядания и ее 18-летняя воспитанница-бесприданница… Любовное томление наполняет дом и сад, порождая страсть, ревность и соперничество. Герои стоят на пороге любви, но никто не осмеливается сделать первый шаг.

Две женщины - трейлер
Две женщины  трейлер
Страна Россия / Франция / Латвия / Великобритания
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 23 ноября 2014
Дата выхода
23 ноября 2014 Россия Парадиз 16+
22 января 2015 Беларусь
22 января 2015 Казахстан
20 декабря 2014 США
22 января 2015 Украина
Сборы в мире $7 821
Производство Хорошо продакшн, Rézo Films, Juris Podnieks Studio
Другие названия
Mesyats v derevne, Two Women, A Month in the Country, Dve zhenshchiny, Dvi moterys, Dwie kobiety, İki Kadın, Δύο γυναίκες, Две жени, Две женщины, Дві жінки, Месяц в деревне, 两个女人
Режиссер
Вера Глаголева
Вера Глаголева
В ролях
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Александр Балуев
Александр Балуев
Сильви Тестю
Сильви Тестю
Никита Волков
Никита Волков
Лариса Малеванная
Лариса Малеванная
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Две женщины

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Александр 15 октября 2015, 00:21
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