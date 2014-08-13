Великий человек, 2014

Находящиеся в Афганистане в течение шести месяцев, легионеры Марков и Гамильтон попадают в засаду во время несанкционированной со своим начальством вылазки. Марков спасает Гамильтона, серьезно раненного выстрелом повстанцев, но покидает Легион без знаков отличия и французских документов. Вернувшись в Париж, Гамильтон выздоравливает в Госпитале, в то время как Марков без гражданства и без документов, со своим сыном Хаджи пытаются наладить свою жизнь. Гамильтон отдает ему свою личность, чтобы он мог работать на законных основаниях. Но в один прекрасный день, Марков исчезает, оставляя Гамильтона и Хаджи дезориентированными и одними на всем свете.