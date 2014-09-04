Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дочь фараона
Киноафиша Фильмы Дочь фараона

Дочь фараона

, 2014
Россия / спектакль / 18+
Постер фильма Дочь фараона

О фильме

Путешествующий по Египту в XIX веке англичанин засыпает в пирамиде и проваливается во времена фараонов, где немедленно влюбляется в дочь правителя. Папа, разумеется, против – и зрителей ждет побег молодых людей, танцы на дне Нила, парад древнеегипетских мод и обязательный счастливый финал. В 1862 году «Дочь фараона» поставил Мариус Петипа, но до наших дней спектакль не дожил, и в 2000 году его заново сочинил французский хореограф-реставратор Пьер Лакотт. Особенное внимание стоит обратить на вариацию служанки главной героини – этот танец единственный сохранился от первой постановки, он поразительно красив и все полтора века называется «ножка мумии» (хотя героиня вполне жива).

В ролях

Светлана Захарова
Светлана Захарова
Руслан Скворцов
Денис Медведев
Нина Капцова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 55 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 4 сентября 2014
Дата выхода
4 сентября 2014 Россия 16+
4 сентября 2014 Казахстан
4 сентября 2014 Украина

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит
Однажды положила лимон в морозилку — и теперь это привычка на всю жизнь: спасает и зимой, и летом
5-литровые баклажки не выбрасывал никогда: 10+ вариантов использования их дома и на даче — каждая поделка выглядит дорого
Этот фильм с Мироновым и Папановым на Западе полюбили сильней «Бриллиантовой руки» и шедевров Шекспира: «Один из лучших в истории!»
Шибрагины все-таки не вернутся в 2026 году – и все из-за «Невского»: но дату выхода 6 сезона «Первого отдела» уже можно обвести в календаре
«Фильм неплохой, главный минус – Мордюкова»: только знатоки угадают 5 кинолент СССР по негативному отзыву (тест)
У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»
Андрей Миронов лишь однажды снялся в Sci-Fi: уникальный фильм до боли напоминает шедевр Стивена Кинга (но вышел раньше на 40 лет)
«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю
«Настоящий боди-хоррор!»: Миядзаки обожает «Снежную королеву», но японцы 50 лет спустя «сошли с ума» от другого мульта СССР
Это аниме с 8.9 на IMDb обожает весь мир, а в Китае его отменяют: мальчики-подростки в восторге, а вот дамы обиделись
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше