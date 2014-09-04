Путешествующий по Египту в XIX веке англичанин засыпает в пирамиде и проваливается во времена фараонов, где немедленно влюбляется в дочь правителя. Папа, разумеется, против – и зрителей ждет побег молодых людей, танцы на дне Нила, парад древнеегипетских мод и обязательный счастливый финал. В 1862 году «Дочь фараона» поставил Мариус Петипа, но до наших дней спектакль не дожил, и в 2000 году его заново сочинил французский хореограф-реставратор Пьер Лакотт. Особенное внимание стоит обратить на вариацию служанки главной героини – этот танец единственный сохранился от первой постановки, он поразительно красив и все полтора века называется «ножка мумии» (хотя героиня вполне жива).