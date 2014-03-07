13 грехов, 2014

Скромный офисный клерк-неудачник Эллиот Бриндл погряз в проблемах и долгах. Герой заботится о своем умственно отсталом брате Майкле и едва сводит концы с концами. На носу у Эллиота свадьба с его возлюбленной Шелби, но платить за пышную церемонию ему категорически нечем. Вишенкой на торте жизненных передряг Бриндла становится увольнение с работы – якобы, за проявленную излишнюю мягкость в общении с клиентами.
Неожиданное спасение для Эллиота приходит в виде звонка на сотовый со скрытого номера: таинственный голос на том конце провода предлагает герою сыграть в игру – выполнить 13 причудливых заданий и получить за победу приз в несколько миллионов долларов. Первые два испытания оказываются для Эллиота проще простого: в обмен на несколько тысяч долларов ему нужно убить муху и съесть ее.
Воодушевленный перспективой легких денег, молодой человек прилежно выполняет условия игры, но по мере того, как задания становятся все сложнее, опаснее и сомнительнее с точки зрения морали, энтузиазм героя начинает угасать. На двенадцатом из испытаний Эллиот узнает о существовании еще одного игрока и принимает решение покончить с испытаниями, которое не только вернет его на грань банкротства, но и грозит внушительной сроком в тюрьме.
Фильм “13 грехов” снят по мотивам тайского комедийного фильма ужасов “13” Чукайта Саквееракула 2006 года.
В “13 грехах” сыграл свою последнюю роль легендарный Джордж Коу (“Субботним вечером в прямом эфире”, “Крамер против Крамера”, “Могучие утята”). Он умер 18 июля 2015 года на 87-м году жизни.
Режиссер Даниэль Штамм снял две разные концовки для фильма. Альтернативный финал был выпущен в издании “13 грехов” на Blu-ray.
Рон Перлман, исполнивший роль детектива Чилкота, признавался, что намеренно не смотрел оригинальный фильм 2006 года, чтобы неосознанно не копировать манеру игры своего предшественника.
Создатели фильма хотели подчеркнуть параллели между наркозависимостью и зависимостью главного героя от процесса игры и от своей новой личности. Для этого режиссер Даниэль Штамм нанял в качестве консультанта специалиста по наркозависимости.
Даниэль Штамм – не новичок в сфере триллеров и фильмов ужасов. К моменту постановки “13 грехов” у режиссера за плечами уже числились такие картины, как
“Необходимая смерть” (2008) и “Последнее изгнание дьявола” (2010).
Права на ремейк тайского фильма “13” выкупил продюсер Джейсон Блум, в последствии номинант на премию “Оскар” за картины “Одержимость”, “Прочь” и “Черный клановец” в категории “Лучший фильм”. Блум лично предложил Даниэлю Штамму, поклоннику оригинальных “13”, поставить “13 грехов”.
Даниэль Штамм рассказывал в интервью, что студия предоставила ему полную творческую свободу в работе над фильмом. Так, например, режиссер отказался от включения в фильм несколько испытаний из оригинала, заменив их другими заданиями для Эллиота.
В ходе написания сценария Штамм вдохновлялся фильмом “С меня хватит!” Джоэла Шумахера 1993 года. По словам режиссера, и “13 грехов”, и “С меня хватит!” поначалу предлагают зрителям идентифицировать себя с главным героем, который становится все более напористым, но позже понимает, насколько он сам опасен.
Даниэль Штамм разрешал актерам импровизировать при съемках диалогов.
Сценарий к “13 грехам” Даниэль Штамм писал совместно с Дэвидом Бирком. Ранее Штамм и Бирк уже работали вместе над фильмом “Последнее изгнание дьявола” (2010).
В интервью изданию Collider Даниэль Штамм признался, что является большим поклонником Рона Перлмана и что ужасно нервничал, работая с актером на съемках “13 грехов”.
При подготовке к съемкам по просьбе Даниэля Штамма актеры принимали участие в импровизационных сценках друг с другом.
Премьера фильма состоялась 7 марта 2014 года на ежегодном фестивале компании SXSW Inc. под названием South by Southwest.
Эллиот Бриндл — умный кроткий сотрудник службы социального обеспечения, тонущий в долгах. Но все меняется, когда раздается телефонный звонок. На том конце провода ему сообщают, что он становится участником тв-шоу, условия простые — выполнить 13 заданий, какими бы странными они не были; приз — деньги, которые копятся с каждым выполненным заданием. Отказ от выполнения или провал задания ведет к обнулению банка.
Деньги можно забрать только выполнив все 13 заданий ведущего. Эллиот следует первым инструкциям и с легкостью съедает пойманную муху. На счету Бриндла появляются первые легкие деньги. Эллиот хочет, но не может прекратить игру, чтобы не потерять «заработанное», хотя задачи становятся более изощренными и опасными, а точка невозврата вот-вот будет пройдена.
Актеры как правило не первого десятка
Если продолжать про Красный штат, то как по мне, так… Читать дальше…
Тут действительно напрашивался открытый финал, выбор между Добром и Злом. Звонок, как предложение… Читать дальше…