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13 грехов 13 грехов
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13 Sins

13 грехов, 2014

2014 / США
6.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Скромный офисный клерк-неудачник Эллиот Бриндл погряз в проблемах и долгах. Герой заботится о своем умственно отсталом брате Майкле и едва сводит концы с концами. На носу у Эллиота свадьба с его возлюбленной Шелби, но платить за пышную церемонию ему категорически нечем. Вишенкой на торте жизненных передряг Бриндла становится увольнение с работы – якобы, за проявленную излишнюю мягкость в общении с клиентами.

Неожиданное спасение для Эллиота приходит в виде звонка на сотовый со скрытого номера: таинственный голос на том конце провода предлагает герою сыграть в игру – выполнить 13 причудливых заданий и получить за победу приз в несколько миллионов долларов. Первые два испытания оказываются для Эллиота проще простого: в обмен на несколько тысяч долларов ему нужно убить муху и съесть ее.

Воодушевленный перспективой легких денег, молодой человек прилежно выполняет условия игры, но по мере того, как задания становятся все сложнее, опаснее и сомнительнее с точки зрения морали, энтузиазм героя начинает угасать. На двенадцатом из испытаний Эллиот узнает о существовании еще одного игрока и принимает решение покончить с испытаниями, которое не только вернет его на грань банкротства, но и грозит внушительной сроком в тюрьме.

Фильм “13 грехов” снят по мотивам тайского комедийного фильма ужасов “13” Чукайта Саквееракула 2006 года.

В “13 грехах” сыграл свою последнюю роль легендарный Джордж Коу (“Субботним вечером в прямом эфире”, “Крамер против Крамера”, “Могучие утята”). Он умер 18 июля 2015 года на 87-м году жизни.

Режиссер Даниэль Штамм снял две разные концовки для фильма. Альтернативный финал был выпущен в издании “13 грехов” на Blu-ray.

Рон Перлман, исполнивший роль детектива Чилкота, признавался, что намеренно не смотрел оригинальный фильм 2006 года, чтобы неосознанно не копировать манеру игры своего предшественника.

Создатели фильма хотели подчеркнуть параллели между наркозависимостью и зависимостью главного героя от процесса игры и от своей новой личности. Для этого режиссер Даниэль Штамм нанял в качестве консультанта специалиста по наркозависимости.

Даниэль Штамм – не новичок в сфере триллеров и фильмов ужасов. К моменту постановки “13 грехов” у режиссера за плечами уже числились такие картины, как

“Необходимая смерть” (2008) и “Последнее изгнание дьявола” (2010).

Права на ремейк тайского фильма “13” выкупил продюсер Джейсон Блум, в последствии номинант на премию “Оскар” за картины “Одержимость”, “Прочь” и “Черный клановец” в категории “Лучший фильм”. Блум лично предложил Даниэлю Штамму, поклоннику оригинальных “13”, поставить “13 грехов”.

Даниэль Штамм рассказывал в интервью, что студия предоставила ему полную творческую свободу в работе над фильмом. Так, например, режиссер отказался от включения в фильм несколько испытаний из оригинала, заменив их другими заданиями для Эллиота.

В ходе написания сценария Штамм вдохновлялся фильмом “С меня хватит!” Джоэла Шумахера 1993 года. По словам режиссера, и “13 грехов”, и “С меня хватит!” поначалу предлагают зрителям идентифицировать себя с главным героем, который становится все более напористым, но позже понимает, насколько он сам опасен.

Даниэль Штамм разрешал актерам импровизировать при съемках диалогов.

Сценарий к “13 грехам” Даниэль Штамм писал совместно с Дэвидом Бирком. Ранее Штамм и Бирк уже работали вместе над фильмом “Последнее изгнание дьявола” (2010).

В интервью изданию Collider Даниэль Штамм признался, что является большим поклонником Рона Перлмана и что ужасно нервничал, работая с актером на съемках “13 грехов”.

При подготовке к съемкам по просьбе Даниэля Штамма актеры принимали участие в импровизационных сценках друг с другом.

Премьера фильма состоялась 7 марта 2014 года на ежегодном фестивале компании SXSW Inc. под названием South by Southwest.

Эллиот Бриндл — умный кроткий сотрудник службы социального обеспечения, тонущий в долгах. Но все меняется, когда раздается телефонный звонок. На том конце провода ему сообщают, что он становится участником тв-шоу, условия простые — выполнить 13 заданий, какими бы странными они не были; приз — деньги, которые копятся с каждым выполненным заданием. Отказ от выполнения или провал задания ведет к обнулению банка.

Деньги можно забрать только выполнив все 13 заданий ведущего. Эллиот следует первым инструкциям и с легкостью съедает пойманную муху. На счету Бриндла появляются первые легкие деньги. Эллиот хочет, но не может прекратить игру, чтобы не потерять «заработанное», хотя задачи становятся более изощренными и опасными, а точка невозврата вот-вот будет пройдена.

6.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 29 мая 2014
Премьера онлайн 18 апреля 2014
Премьера в мире 7 марта 2014
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Даниэль Штамм
Даниэль Штамм
В ролях
Марк Веббер
Марк Веббер
Рутина Уэсли
Девон Грайе
Прюитт Тэйлор Винс
Прюитт Тэйлор Винс
Том Бауэр
Том Бауэр
Все актеры и съемочная группа
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13 грехов

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 7 марта 2016, 02:50
Ответ на сообщение Toporock от 03/06/2014 - 23:53:59
Актеры как правило не первого десятка

Если продолжать про Красный штат, то как по мне, так… Читать дальше…
Toporock 26 февраля 2016, 10:23
Цитата (Сибирский Шрек, 08/06/2014 - 02:07:19):
Тут действительно напрашивался открытый финал, выбор между Добром и Злом. Звонок, как предложение… Читать дальше…
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саундтрек фильма 13 грехов
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Выходи со мной играть: 8 фильмов, где герои втянуты в безумную историю Многие из этих картин заставят вас сомневаться в окружающей действительности, другие заинтригуют, а некоторые просто повеселят.  
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10 мая 2021 19:01
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