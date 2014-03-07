13 грехов, 2014

Фильм “13 грехов” снят по мотивам тайского комедийного фильма ужасов “13” Чукайта Саквееракула 2006 года.

В “13 грехах” сыграл свою последнюю роль легендарный Джордж Коу (“Субботним вечером в прямом эфире”, “Крамер против Крамера”, “Могучие утята”). Он умер 18 июля 2015 года на 87-м году жизни.

Режиссер Даниэль Штамм снял две разные концовки для фильма. Альтернативный финал был выпущен в издании “13 грехов” на Blu-ray.

Рон Перлман, исполнивший роль детектива Чилкота, признавался, что намеренно не смотрел оригинальный фильм 2006 года, чтобы неосознанно не копировать манеру игры своего предшественника.

Создатели фильма хотели подчеркнуть параллели между наркозависимостью и зависимостью главного героя от процесса игры и от своей новой личности. Для этого режиссер Даниэль Штамм нанял в качестве консультанта специалиста по наркозависимости.

Даниэль Штамм – не новичок в сфере триллеров и фильмов ужасов. К моменту постановки “13 грехов” у режиссера за плечами уже числились такие картины, как

“Необходимая смерть” (2008) и “Последнее изгнание дьявола” (2010).

Права на ремейк тайского фильма “13” выкупил продюсер Джейсон Блум, в последствии номинант на премию “Оскар” за картины “Одержимость”, “Прочь” и “Черный клановец” в категории “Лучший фильм”. Блум лично предложил Даниэлю Штамму, поклоннику оригинальных “13”, поставить “13 грехов”.

Даниэль Штамм рассказывал в интервью, что студия предоставила ему полную творческую свободу в работе над фильмом. Так, например, режиссер отказался от включения в фильм несколько испытаний из оригинала, заменив их другими заданиями для Эллиота.

В ходе написания сценария Штамм вдохновлялся фильмом “С меня хватит!” Джоэла Шумахера 1993 года. По словам режиссера, и “13 грехов”, и “С меня хватит!” поначалу предлагают зрителям идентифицировать себя с главным героем, который становится все более напористым, но позже понимает, насколько он сам опасен.

Даниэль Штамм разрешал актерам импровизировать при съемках диалогов.

Сценарий к “13 грехам” Даниэль Штамм писал совместно с Дэвидом Бирком. Ранее Штамм и Бирк уже работали вместе над фильмом “Последнее изгнание дьявола” (2010).

В интервью изданию Collider Даниэль Штамм признался, что является большим поклонником Рона Перлмана и что ужасно нервничал, работая с актером на съемках “13 грехов”.

При подготовке к съемкам по просьбе Даниэля Штамма актеры принимали участие в импровизационных сценках друг с другом.

Премьера фильма состоялась 7 марта 2014 года на ежегодном фестивале компании SXSW Inc. под названием South by Southwest.