Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все, что вы хотели знать о сексе и налогах Все, что вы хотели знать о сексе и налогах
Киноафиша Фильмы Все, что вы хотели знать о сексе и налогах
Spies & Glistrup

Все, что вы хотели знать о сексе и налогах, 2014

2014 / Дания
3.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Первый — магнат-мультимиллиардер, второй — юрист, способный найти лазейку в любом контракте и правовом кодексе. Спис — плейбой, гедонист, либертин, принимавший журналистов в окружении обнаженных юниц и способный зайти в клетку с разъяренной гориллой без штанов, с эрегированным членом наперевес. Глиструп — одутловатый зануда, равнодушный к вечеринкам и всю долгую жизнь хранивший верность жене.

С его помощью в 1965-м году Спис провернул грандиозную авантюрную сделку, став единственным владельцем турагентства и авиакомпании, демократизировавшей перелеты. Эта сделка положила начало и многолетней дружбе двух полярных созданий, чьи выходки провоцировали общество на протяжении трех десятилетий.

3.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 1 мая 2014
Премьера в мире 29 августа 2013
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Кристоффер Боэ
Кристоффер Боэ
В ролях
Николас Бро
Николас Бро
Еспер Кристенсен
Каспер Лайснер
Трине Паллесен
Трине Паллесен
Пилу Асбек
Пилу Асбек
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Все, что вы хотели знать о сексе и налогах
Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить
Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить (1972)
7.2
Идеалист
Идеалист (2015)
6.7
Итси-Битси
Итси-Битси (2014)
6.6363635
Мечты сбываются!
Мечты сбываются! (2013)
6.9
Два мира
Два мира (2008)
6.5
Аллегро
Аллегро (2005)
6.6
Итальянский для начинающих
Итальянский для начинающих (2000)
7.1
Пока не наступили холода
Пока не наступили холода (2018)
6.769231
Выбор короля
Выбор короля (2016)
7.133333
Я и Камински
Я и Камински (2015)
6.733333
Тихое сердце
Тихое сердце (2014)
7.071429
Вкус жизни
Вкус жизни (2021)
6.266667
Постер фильма Все, что вы хотели знать о сексе и налогах 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер с закадровым переводом
Трейлер с закадровым переводом
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше