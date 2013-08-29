Все, что вы хотели знать о сексе и налогах, 2014

Первый — магнат-мультимиллиардер, второй — юрист, способный найти лазейку в любом контракте и правовом кодексе. Спис — плейбой, гедонист, либертин, принимавший журналистов в окружении обнаженных юниц и способный зайти в клетку с разъяренной гориллой без штанов, с эрегированным членом наперевес. Глиструп — одутловатый зануда, равнодушный к вечеринкам и всю долгую жизнь хранивший верность жене.

С его помощью в 1965-м году Спис провернул грандиозную авантюрную сделку, став единственным владельцем турагентства и авиакомпании, демократизировавшей перелеты. Эта сделка положила начало и многолетней дружбе двух полярных созданий, чьи выходки провоцировали общество на протяжении трех десятилетий.