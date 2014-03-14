Дивергент, 2014

Земля будущего. Все подростки, достигшие 16 лет, обязаны выбрать одну из пяти фракций и присоединиться к ней на всю оставшуюся жизнь.

Каждая фракция представляет определенное качество: Искренность, Отречение, Бесстрашие, Дружелюбие и Эрудиция.

Но есть те, кто не играет по правилам.