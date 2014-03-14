Дивергент, 2014

Действие происходит в футуристической антиутопии, где общество разделено на пять фракций, каждая из которых представляет разные добродетели. Подростки должны решить, хотят ли они остаться в своей фракции или войти в другую. Трис Прайор делает выбор, однако в процессе инициации выясняется что она – Дивергент, и не вписывается ни в одну группу. Общество ненавидит таких как Трис, и раскрытие тайны означает для нее гибель, но этот секрет может спасти людей, которых она любит…
Земля будущего. Все подростки, достигшие 16 лет, обязаны выбрать одну из пяти фракций и присоединиться к ней на всю оставшуюся жизнь.
Каждая фракция представляет определенное качество: Искренность, Отречение, Бесстрашие, Дружелюбие и Эрудиция.
Но есть те, кто не играет по правилам.
Но была приятно… Читать дальше…
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