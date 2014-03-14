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Дивергент Дивергент
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Divergent

Дивергент, 2014

2014 / США
7.3 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие происходит в футуристической антиутопии, где общество разделено на пять фракций, каждая из которых представляет разные добродетели. Подростки должны решить, хотят ли они остаться в своей фракции или войти в другую. Трис Прайор делает выбор, однако в процессе инициации выясняется что она – Дивергент, и не вписывается ни в одну группу. Общество ненавидит таких как Трис, и раскрытие тайны означает для нее гибель, но этот секрет может спасти людей, которых она любит…

  • Звук, который издает Питер, когда Трис бьет его по горлу, подлинный. Шейлин Вудли, сыгравшая Трис, не хотел причинять исполнителю роли Питера Майлзу Теллеру вреда, но по мере съемок становилась все смелее, и во время одного из дублей сильно ударила напарника по горлу, чего Теллер не ожидал. Этот дубль и вошел в итоговый фильм. 
  • Кейт Уинслет во время съемок была на пятом месяце беременности. Несмотря на то, что она была на съемочной площадке всего четыре недели, дело дошло до того, что ее беременность стала очевидной. Чтобы скрыть живот, операторы старались снимать ее только выше пояса, а на общих планах заставляли таскать папки, файлы и iPad.
  • Тео Джеймс, сыгравший Фора, выполнил все свои трюки в фильме самостоятельно. Персонажу Джеймса 18 лет в книге, хотя самому актеру на момент съемок было уже 28 лет. При этом Трис, которой 16 лет, и играет Шейлин Вудли, которой 23 года. 
     

Земля будущего. Все подростки, достигшие 16 лет, обязаны выбрать одну из пяти фракций и присоединиться к ней на всю оставшуюся жизнь.

Каждая фракция представляет определенное качество: Искренность, Отречение, Бесстрашие, Дружелюбие и Эрудиция.

Но есть те, кто не играет по правилам.

7.3 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 10 апреля 2014
Премьера онлайн 4 июля 2022
Премьера в мире 14 марта 2014
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Нил Бергер
Нил Бергер
В ролях
Шейлин Вудли
Шейлин Вудли
Тео Джеймс
Тео Джеймс
Майлз Теллер
Майлз Теллер
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон
Эшли Джадд
Эшли Джадд
Все актеры и съемочная группа
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Дивергент
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Наша рецензия
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Питерская 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто супер. Смотрели вчера. Начитавшись отрицательных отзывов я ожидала увидеть лажу в духе Ноя и Франкенштейна.
Но была приятно… Читать дальше…
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Блин фильм вообще ни о чём. Начало было интересное , завязка все дела. Но концовка нудная. Экшена вообще нету. =(



1\10
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