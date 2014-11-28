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Ищу попутчика
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Ishchu poputchika

Ищу попутчика, 2014

2014 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

У Василисы Кулебяки из небольшого старинного русского городка в один день рушится всё – работа, мечты, личная жизнь… Соседка подсказывает ей проверенный способ пережить потрясение – отправиться в Петербург в период Белых ночей. Василиса через интернет находит попутчицу, чтобы вместе поделить расходы на проживание в мини-гостинице. В результате путаницы её соседка из Москвы оказывается… соседом. Да ещё с характером, который Василиса на дух не переносит. Но это только начало сюрпризов, которые ждут Василису в период Белых ночей…

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 28 ноября 2014
Премьера в мире 28 ноября 2014
Режиссер
Денис Елеонский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ищу попутчика 1 постер
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