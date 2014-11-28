Ищу попутчика, 2014

У Василисы Кулебяки из небольшого старинного русского городка в один день рушится всё – работа, мечты, личная жизнь… Соседка подсказывает ей проверенный способ пережить потрясение – отправиться в Петербург в период Белых ночей. Василиса через интернет находит попутчицу, чтобы вместе поделить расходы на проживание в мини-гостинице. В результате путаницы её соседка из Москвы оказывается… соседом. Да ещё с характером, который Василиса на дух не переносит. Но это только начало сюрпризов, которые ждут Василису в период Белых ночей…