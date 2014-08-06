Навстречу шторму, 2014

Всего лишь за один день невероятное «нашествие» смерчей практически уничтожило городок Сильверстон. Все его жители были отданы на растерзание непредсказуемым и смертельно опасным торнадо, и при этом метеорологи говорят, что худшее еще впереди. Большинство ищут убежища, в то время как немногие смельчаки идут навстречу стихии, испытывая себя: насколько далеко сможет зайти «охотник за торнадо» ради одного единственного — зато какого! — снимка.