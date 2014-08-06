Навстречу шторму, 2014

Серия разрушительных торнадо приводит команду “охотников за смерчами” во главе с документалистом Питом и метеорологом Элисон в небольшой провинциальный городок Сильверстон. Вскоре журналисты-экстремалы понимают, что надвигающаяся буря слишком опасна даже для их броневика, специально созданного для съемки смерча изнутри. В этот момент судьба сводит героев с завучем местной школы, который изо всех сил пытается спасти двух своих сыновей от катастрофы.
Всего лишь за один день невероятное «нашествие» смерчей практически уничтожило городок Сильверстон. Все его жители были отданы на растерзание непредсказуемым и смертельно опасным торнадо, и при этом метеорологи говорят, что худшее еще впереди. Большинство ищут убежища, в то время как немногие смельчаки идут навстречу стихии, испытывая себя: насколько далеко сможет зайти «охотник за торнадо» ради одного единственного — зато какого! — снимка.