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Into the Storm

Навстречу шторму, 2014

2014 / США
6.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Серия разрушительных торнадо приводит команду “охотников за смерчами” во главе с документалистом Питом и метеорологом Элисон в небольшой провинциальный городок Сильверстон. Вскоре журналисты-экстремалы понимают, что надвигающаяся буря слишком опасна даже для их броневика, специально созданного для съемки смерча изнутри. В этот момент судьба сводит героев с завучем местной школы, который изо всех сил пытается спасти двух своих сыновей от катастрофы.

  • Многие задаются вопросом, действительно ли торнадо может поднять в воздух Boeing 747, как это изображено в фильме. Известно, что ранее торнадо поднимали железнодорожные локомотивы, а разница в весе у них с самолетом не так уж велика. Кроме того, крылья делают боинг более аэродинамичным, и теоретически самолет может быть подхвачен сильным торнадо.
  • Некоторые из кадров, которые можно заметить на экранах позади Эллисон в фургоне “охотников”, являются реальными кадрами из новостей о торнадо ef5, обрушившегося на Мур, Оклахома, 20 мая 2013 года.
  • Съемки проходили в штате Мичиган, США.
  • Сцена со снесенной торнадо статуей коровы является явной отсылкой к классическому фильму “Смерч” 1996 года.
  • Статисты на съемочной площадке в перерывах между дублями часто исполняли песни, чтобы поднять настроение своим уставшим коллегам. Музыкальным фаворитом у массовки стала композиция "Come Sail Away" в исполнении рок-группы “Styx”.

Всего лишь за один день невероятное «нашествие» смерчей практически уничтожило городок Сильверстон. Все его жители были отданы на растерзание непредсказуемым и смертельно опасным торнадо, и при этом метеорологи говорят, что худшее еще впереди. Большинство ищут убежища, в то время как немногие смельчаки идут навстречу стихии, испытывая себя: насколько далеко сможет зайти «охотник за торнадо» ради одного единственного — зато какого! — снимка.

6.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 6 августа 2014
Премьера онлайн 15 декабря 2021
Премьера в мире 6 августа 2014
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Стивен Куэйл
Стивен Куэйл
В ролях
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж
Сара Уэйн Кэллис
Сара Уэйн Кэллис
Джереми Самптер
Нэйтан Кресс
Нэйтан Кресс
Мэтт Уолш
Мэтт Уолш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Навстречу шторму 3 постера
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саундтрек фильма Навстречу шторму
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Дублированный тв ролик 2
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