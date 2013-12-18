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Анжелика, маркиза ангелов Анжелика, маркиза ангелов
Киноафиша Фильмы Анжелика, маркиза ангелов
Angelique Marquise des anges

Анжелика, маркиза ангелов, 2013

2013 / Франция
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Франция, XVII век. Среди своих сестер Анжелика выделяется красотой, умом и независимостью. Юная красавица мечтает о достойном спутнике жизни, но ее выдают замуж за графа де Пейрака - человека хоть и состоятельного, но немолодого и слывущего колдуном. Скоро Анжелика понимает, что, несмотря на пугающую внешность и зловещую репутацию, ее муж - благородный, умный и чуткий дворянин. Взаимная любовь супругов становится предметом зависти короля Людовика XIV. По указу монарха де Пейрак отправляется в Бастилию, однако Анжелика полна решимости спасти своего мужа от казни…

  • Фильм снят по мотивам одноименного романа Анн и Сержа Голон. В основу сценария легла только первая книга из серии, посвященной приключениям Анжелики. 
  • Роль Николя Каламбредена, главаря парижских разбойников, должен был сыграть итальянец Риккардо Скамарчио. Однако в итоге роль досталась французу Матьё Кассовицу. 
  • Жерар Ланвен (граф де Пейрак) усердно готовился к съемкам в историческом фильме - так, два месяца подряд он по четыре часа в день занимался фехтованием. 
  • Анн Голон лично принимала участие в написании сценария. При этом с создателями легендарной экранизации 1964 года у писательницы были разногласия. 

Франция XVII века. Юную красавицу Анжелику выдают замуж за графа де Пейрака, обладающего огромным состоянием и слывущего «колдуном». Поначалу Анжелика ненавидит мужа, но постепенно начинает понимать, что за суровой внешностью скрывается обаятельным, добрый, чуткий и справедливый мужчина. Между супругами вспыхивает настоящая любовь, но идиллия оказывается недолгой.

Короля Людовика XIV, проездом посетившего замок Де Пейрака, начинает ерзать зависть к семейному счастью и богатству своего подданного. Де Пейрак заточен в Бастилию и ждет казни. Но Анжелика готова биться за свою любовь до последнего вздоха. Но помощь энергичной и независимой красавице приходит давно влюбленный в нее Николя — предводитель парижских разбойников.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 9 января 2014
Премьера в мире 18 декабря 2013
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Ариэль Зейтун
В ролях
Нора Арнезедер
Нора Арнезедер
Жерар Ланвен
Жерар Ланвен
Оливье Гурме
Оливье Гурме
Матье Кассовиц
Матье Кассовиц
Давид Кросс
Давид Кросс
Все актеры и съемочная группа
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Анжелика, маркиза ангелов
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Запутать сюжет еще не значит сделать его интересным. Старая песня на новый лад не всегда получается.
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Нет смысла даже смотреть, эта актриса в под метки не годится великой Мишель мерсье ! ✊
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