Анжелика, маркиза ангелов, 2013

Франция XVII века. Юную красавицу Анжелику выдают замуж за графа де Пейрака, обладающего огромным состоянием и слывущего «колдуном». Поначалу Анжелика ненавидит мужа, но постепенно начинает понимать, что за суровой внешностью скрывается обаятельным, добрый, чуткий и справедливый мужчина. Между супругами вспыхивает настоящая любовь, но идиллия оказывается недолгой.

Короля Людовика XIV, проездом посетившего замок Де Пейрака, начинает ерзать зависть к семейному счастью и богатству своего подданного. Де Пейрак заточен в Бастилию и ждет казни. Но Анжелика готова биться за свою любовь до последнего вздоха. Но помощь энергичной и независимой красавице приходит давно влюбленный в нее Николя — предводитель парижских разбойников.