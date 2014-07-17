Судная ночь 2, 2014

Супружеская пара едет домой, однако по дороге их машина ломается. К сожалению, это происходит как раз в тот день, когда начинается Судная ночь. Тем временем сержант полиции выходит на улицу, чтобы отомстить человеку, убившему его сына, а мать и дочь убегают из своего дома после того, как нападавшие разрушили его. Пятеро героев встречаются на дороге и вместе пытаются дожить до утра.