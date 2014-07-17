Судная ночь 2, 2014

Супружеская пара едет домой, однако по дороге их машина ломается. К сожалению, это происходит как раз в тот день, когда начинается Судная ночь. Тем временем сержант полиции выходит на улицу, чтобы отомстить человеку, убившему его сына, а мать и дочь убегают из своего дома после того, как нападавшие разрушили его. Пятеро героев встречаются на дороге и вместе пытаются дожить до утра.
Мир будущего — мир без преступности… безработицы… войн. И все благодаря одной ночи в году, когда можно отправить на тот свет любого – и вам ничего за это не будет. С момента событий первой части прошел год. Отцы основатели, хозяева нового мира, предлагают отпраздновать очередную Судную ночь с небывалым размахом. Не верьте никому, особенно соседям и друзьям, закройте окна и двери – закат близок.
Как-то он голову больше нагружал. В финале точка была поставлена… Читать дальше…
10/10 Ждём третью… Читать дальше…