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Судная ночь 2 Судная ночь 2
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The Purge: Anarchy

Судная ночь 2, 2014

2014 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Супружеская пара едет домой, однако по дороге их машина ломается. К сожалению, это происходит как раз в тот день, когда начинается Судная ночь. Тем временем сержант полиции выходит на улицу, чтобы отомстить человеку, убившему его сына, а мать и дочь убегают из своего дома после того, как нападавшие разрушили его. Пятеро героев встречаются на дороге и вместе пытаются дожить до утра. 

  • Зак Гилфорд и Киле Санчес, играющие супружескую пару, женаты и в реальной жизни. 
  • В интервью Фрэнк Грилло сказал, что ему настолько понравилась черная машина его персонажа, что он предложил купить ее, но директора фильма ему не разрешили.
  • Имя сержанта, которое не упоминается в фильме, – Лео Барнс. Большая часть диалогов персонажа, включая его предысторию, была вырезана на стадии окончательного монтажа фильма. Его персонаж снова появляется и раскрывается в третьей части. 
  • Некоторые сцены из первого фильма можно увидеть в титрах как архивные кадры.
  • Во время клипового монтажа на финальных титрах фильма один снимок представляет собой различное холодное оружие, лежащее на столе. Один из лежащих там мечей – фирменный клинок истребительницы вампиров Фейт Лехейн из культового фэнтезийного сериала «Баффи – истребительница вампиров».
  • Судная ночь проходит с 21 марта на 22 марта, за ночь до дня весеннего равноденствия.
     

Мир будущего — мир без преступности… безработицы… войн. И все благодаря одной ночи в году, когда можно отправить на тот свет любого – и вам ничего за это не будет. С момента событий первой части прошел год. Отцы основатели, хозяева нового мира, предлагают отпраздновать очередную Судную ночь с небывалым размахом. Не верьте никому, особенно соседям и друзьям, закройте окна и двери – закат близок.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 31 июля 2014
Премьера онлайн 30 декабря 2020
Премьера в мире 17 июля 2014
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джеймс ДеМонако
Джеймс ДеМонако
В ролях
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Зак Гилфорд
Зак Гилфорд
Киле Санчес
Киле Санчес
Кармен Эджого
Кармен Эджого
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Судная ночь 2 12 постеров
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Судная ночь 2 смотреть онлайн

Судная ночь 2
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 16 февраля 2016, 02:27
Первый фильм мне понравился. Не больше второго и не меньше. Просто понравился.
Как-то он голову больше нагружал. В финале точка была поставлена… Читать дальше…
Swi4e1 16 февраля 2016, 02:27
Ахрененное продолжение !!!!!!! Очень круто сняли , сценарий на высоте. Все два часа , фильм динамичный и захватывающий.

10/10 Ждём третью… Читать дальше…
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