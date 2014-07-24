Кира Холлис живет на окраине города в небольшой квартире в блочном доме. Каждый будний день она садится в автобус, открывает книгу и едет на работу в школу. Ее цель – сделать жизнь других людей немного лучше.

Но счастлива ли она сама?На этот вопрос девушка попытается ответить сегодня вечером – когда в ее дверь неожиданно постучит Эдвард, сын бывшего возлюбленного Киры, и сообщит ей печальную новость: его мама умерла некоторое время назад. Следом на пороге появится и сам Том, отец Эдварда. Он будет шутить по поводу холодного обогревателя, раздавать советы по приготовлению спагетти и отказываться резать сыр – но что в действительности скрывается за этой маской беззаботности. Смогут ли этим зимним вечером бывшие возлюбленные снова найти общий язык?