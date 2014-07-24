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Постер фильма Верхний свет
Постер фильма Верхний свет
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Верхний свет

Верхний свет

National Theatre Live: Skylight 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Кира Холлис живет на окраине города в небольшой квартире в блочном доме. Каждый будний день она садится в автобус, открывает книгу и едет на работу в школу. Ее цель – сделать жизнь других людей немного лучше.

Но счастлива ли она сама?На этот вопрос девушка попытается ответить сегодня вечером – когда в ее дверь неожиданно постучит Эдвард, сын бывшего возлюбленного Киры, и сообщит ей печальную новость: его мама умерла некоторое время назад. Следом на пороге появится и сам Том, отец Эдварда. Он будет шутить по поводу холодного обогревателя, раздавать советы по приготовлению спагетти и отказываться резать сыр – но что в действительности скрывается за этой маской беззаботности. Смогут ли этим зимним вечером бывшие возлюбленные снова найти общий язык?

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 24 июля 2014
Дата выхода
17 октября 2014 Россия 16+
23 октября 2014 Великобритания
17 октября 2014 Казахстан
17 октября 2014 Украина
Сборы в мире $875 434
Производство National Theatre
Другие названия
National Theatre Live: Skylight, NT Live: Skylight, Skylight, Верхний свет, ナショナル・シアター・ライヴ 2015 「スカイライト」, 英国国家剧院现场：天窗
Режиссер
Стивен Долдри
Стивен Долдри
В ролях
Мэттью Бирд
Мэттью Бирд
Билл Найи
Билл Найи
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 14 голосов
8.4 IMDb
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