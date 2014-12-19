История вашингтонского хардкора 80-х и 90-х: от растафари-панков Bad Brains через Minor Threat и до сверхэмоциональных Rites of Spring и Fugazi, о том, как столько честных и лютых музыкантов появилось в одном небольшом городе, известном на весь мир только благодаря Белому дому. Режиссер — журналист, музыкант, графичесий дизайнер, большой фанат жанра в подростковом возрасте — взял за четыре года более ста интервью, а также собрал флаеры, зины, фотографии, кассеты. Да, здесь в основном картинки и говорящие головы — зато какие: от Генри Роллинза про ранние дни и Иэна Маккея про все остальные до сторонних, но неравнодушных наблюдателей Терстона Мура и Дейва Грола; минимум средств — зато максимум громкости и воздействия.