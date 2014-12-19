Оповещения от Киноафиши
Зеленые дни
Зеленые дни

Salad Days 18+
О фильме

История вашингтонского хардкора 80-х и 90-х: от растафари-панков Bad Brains через Minor Threat и до сверхэмоциональных Rites of Spring и Fugazi, о том, как столько честных и лютых музыкантов появилось в одном небольшом городе, известном на весь мир только благодаря Белому дому. Режиссер — журналист, музыкант, графичесий дизайнер, большой фанат жанра в подростковом возрасте — взял за четыре года более ста интервью, а также собрал флаеры, зины, фотографии, кассеты. Да, здесь в основном картинки и говорящие головы — зато какие: от Генри Роллинза про ранние дни и Иэна Маккея про все остальные до сторонних, но неравнодушных наблюдателей Терстона Мура и Дейва Грола; минимум средств — зато максимум громкости и воздействия.

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 1 октября 2016
Премьера в мире 19 декабря 2014
19 декабря 2014 Россия 18+
14 мая 2015 Германия
19 декабря 2014 Казахстан
11 апреля 2015 США
19 декабря 2014 Украина
Производство Kojtanchanej Productions, New Rose Films
Salad Days, Salad Days: A Decade of Punk in Washington DC, Salad Days: A Decade of Punk in Washington, D.C. 1980-90, Salad Days: A Decade of Punk in Washington, DC (1980-90), Зелёные дни
Скотт Кроуфорд
Фред Армисен
Фред Армисен
Дэйв Грол
Ян МакКей
Тёрстон Мур
Генри Роллинз
Рейтинг фильма

12 голосов
Смотреть в кино

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов
