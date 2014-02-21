Дурацкое дело нехитрое, 2014

Норвегия. Зима. Трудолюбивый Нилс управляет мощным плужным снегоочистителем, который очищает дороги и горные проходы негостеприимного обледенелого ландшафта местности, где он сам живёт. Совсем недавно он был признан жителем года за свои старания, а теперь получает известие о том, что его сын погиб в результате передозировки героина. Отказываясь верить в правдивость официальной версии смерти своего сына, он начинает тайное расследование с целью найти предполагаемых убийц парня. Однако дальнейшие события разворачиваются самым непредсказуемым образом, и ему приходится стать таинственным героем, внушающим страх в преступном мире.