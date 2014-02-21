Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Мертвая земля" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дурацкое дело нехитрое Дурацкое дело нехитрое
Киноафиша Фильмы Дурацкое дело нехитрое
Kraftidioten

Дурацкое дело нехитрое, 2014

2014 / Норвегия / Швеция / Дания
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Водитель снегоочистителя узнает, что его сын, якобы погибший от передоза, в реальности был пешкой в войне местного и сербского наркобаронов. Мужчина начинает мстить за его гибель, убивая бандитов по одному. Те не в состоянии представить, что воюют не друг с дружкой, а с разновидностью дворника…

  • Оригинальное название картины — Kraftidioten, буквально «властный идиот». Это не означает «полный дурачок». «Крафтидиот» — человек не глупый, а подлый и энергичный. В английском языке нет аналога.
  • Снегоуборщик (2019) — американский ремейк этого фильма с Лиамом Нисоном в главной роли.
  • Это четвертая совместная работа режиссера Ханса Петтера Моланда со Стелланом Скарсгардом. Актер — лауреат 5 кинематографических наград: «Золотого глобуса», «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля, трижды — национальной шведской кинонаграды «Золотой жук». Кроме Моланда, его очень любит Ларс фон Триер: Скарсгард снялся в пяти его проектах.
  • Каждая смерть в фильме включает некролог, черный экран с именем персонажа и соответствующий религиозный символ.
  • Убийство сидящего в кресле парня на 46 минуте выглядит странно: кровь появляется за 3 кадра до выстрела.
  •  Fisker Karma, будучи электромобилем, должен иметь номерной знак, начинающийся с «EL», а не с «DN».

Норвегия. Зима. Трудолюбивый Нилс управляет мощным плужным снегоочистителем, который очищает дороги и горные проходы негостеприимного обледенелого ландшафта местности, где он сам живёт. Совсем недавно он был признан жителем года за свои старания, а теперь получает известие о том, что его сын погиб в результате передозировки героина. Отказываясь верить в правдивость официальной версии смерти своего сына, он начинает тайное расследование с целью найти предполагаемых убийц парня. Однако дальнейшие события разворачиваются самым непредсказуемым образом, и ему приходится стать таинственным героем, внушающим страх в преступном мире.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 23 октября 2014
Премьера в мире 21 февраля 2014
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Ханс Петтер Муланд
Ханс Петтер Муланд
В ролях
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Тобиас Зантельман
Тобиас Зантельман
Кристофер Хивджу
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Биргитта Йорт Сёренсен
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Снегоуборщик
Снегоуборщик (2019)
6.7105265
Дурацкое дело нехитрое
Дурацкое дело нехитрое (2018)
6.230769
Довольно добрый человек
Довольно добрый человек (2010)
5.9
Все ненавидят Йохана
Все ненавидят Йохана (2022)
7.357143
Джекпот
Джекпот (2011)
6.2
Постер фильма Дурацкое дело нехитрое 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дурацкое дело нехитрое смотреть онлайн

Дурацкое дело нехитрое
Смотрите в
за 1 ₽

Похожие фильмы онлайн

Снегоуборщик
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
BliK 3 февраля 2016, 09:33
Шикарный фильм для тех, кто ценит тонкий юмор. Главный злодей - прекрасный викинг с нарушенной психикой, как персонаж понравился больше всех. Ну… Читать дальше…
fanbunga 3 февраля 2016, 09:33
Скарсгард очень убедителен. Мафиозники прописаны и сыграны прикольно. Сербский дедок такой крепкий, конкретный. Сербы как-то симпатичнее показались,… Читать дальше…
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
трейлер с закадровым переводом
Трейлер с закадровым переводом
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Черный Адам
Черный Адам
2022, США, боевик, фантастика
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
В эфире
В эфире
2022, США, триллер
Чрезвычайная ситуация
Чрезвычайная ситуация
2021, Корея, боевик, драма, триллер
Я буду жить
Я буду жить
2021, Россия, драма, комедия, мелодрама
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Приложение киноафиши