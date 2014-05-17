Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сен-Лоран. Стиль – это я Сен-Лоран. Стиль – это я
Киноафиша Фильмы Сен-Лоран. Стиль – это я
Saint Laurent

Сен-Лоран. Стиль – это я, 2014

2014 / Франция
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

1960-е годы. Глава модного дома Ив Сен-Лоран находится в поисках вдохновения для своей новой коллекции. В это время его посещают мысли о прошлом. Сен-Лоран вспоминает о том, как приехал в Париж и поступил на курсы рисования. Ни голод, ни нищета не мешали талантливому юноше посвящать свободное время работе над эскизами. И его упорство было вознаграждено - вскоре Сен-Лоран выиграл в престижном конкурсе моды, а затем получил место ассистента Кристиана Диора. После смерти учителя 21-летний Сен-Лоран возглавил его модный дом. Пик славы остался позади, и теперь модельер переживает кризис - однако он не подозревает, что это лишь затишье перед началом нового творческого этапа…

  • Гаспар Ульель и Жереми Ренье уже работали вместе на съемочной площадке фильмов “Братство волка” (2001) и “Удача винодела” (2009). 
  • Родители Гаспара Ульеля имеют отношение к миру моды. Его отец Серж Ульель был модельером, а мать Кристин - стилистом. 
  • В 2014 году вышел еще один фильм о модельере - “Ив Сен-Лоран” Джалиля Леспера. Главную роль в байопике исполнил Пьер Нине. Он же получил национальную кинопремию “Сезар” как лучший актер, обойдя в той же номинации Гаспара Ульеля.
  • Партнер Сен-Лорана Пьер Берже отказался сотрудничать с создателями фильма, поэтому все модные наряды в кадре созданы с нуля художниками по костюмам.

Конец 1960-х, модный дом молодого Ива Сен-Лорана процветает, а сам дизайнер переживает пьянящий успех и отчаяние. На богемных парижских вечеринках, в Марракеше, в полотнах Уорхолла и книгах Пруста Сен-Лоран ищет и ответы на вопросы, и вдохновение. Но лишь такому утонченному режиссеру, как Бертран Бонелло, удается не только рассказать историю уникального модельера, но и создать портрет эпохи с её диалогами, непомерными развлечениями и умением любой ценой проживать каждый момент жизни красиво.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 15 октября 2014
Премьера в мире 17 мая 2014
Возраст 16+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Бертран Бонелло
Бертран Бонелло
В ролях
Жереми Ренье
Жереми Ренье
Гаспар Ульель
Гаспар Ульель
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Леа Сейду
Леа Сейду
Эмилин Валаде
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Ив Сен-Лоран
Ив Сен-Лоран (2014)
7
Диор и я
Диор и я (2014)
6.4
Валентино: последний император
Валентино: последний император (2008)
8
Под знаком Шанель
Под знаком Шанель (2006)
6.6666665
Постер фильма Сен-Лоран. Стиль – это я 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дитя моды, робкий Василек и Ганнибал: каким мы запомним французского актера Гаспара Ульеля Вспоминаем биографию и карьеру Гаспара Ульеля – исключительно талантливого актера своего поколения и символа Франции.
Написать
25 января 2022 15:07
Скончался Гаспар Ульель — талантливому французскому актеру было 37 лет Причиной трагедии стало происшествие на горнолыжном курорте. 
Написать
20 января 2022 10:26
Ночь фильмов с участием Луи Гарреля пройдет в киноцентре «Ленфильм» 26 марта при поддержке портала Cinemaholics в Киноцентре «Ленфильм» пройдет ночь фильмов с участием Луи Гарреля - «Проведи ночь с Гаррелем». Киноночь посвящена выходу в
Написать
21 марта 2016 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
ролик о создании с русскими субтитрами
Ролик о создании с русскими субтитрами
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши