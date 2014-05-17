1960-е годы. Глава модного дома Ив Сен-Лоран находится в поисках вдохновения для своей новой коллекции. В это время его посещают мысли о прошлом. Сен-Лоран вспоминает о том, как приехал в Париж и поступил на курсы рисования. Ни голод, ни нищета не мешали талантливому юноше посвящать свободное время работе над эскизами. И его упорство было вознаграждено - вскоре Сен-Лоран выиграл в престижном конкурсе моды, а затем получил место ассистента Кристиана Диора. После смерти учителя 21-летний Сен-Лоран возглавил его модный дом. Пик славы остался позади, и теперь модельер переживает кризис - однако он не подозревает, что это лишь затишье перед началом нового творческого этапа…