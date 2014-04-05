Александр удачливый бизнесмен — 15 лет назад состоятельная родственница снабдила его стартовым капиталом. Теперь она едет из США, мечтая увидеть Сашу успешным предпринимателем и достойным семьянином. Но семьи нет, он просто врал, не ожидая приезда «ревизора»! Где срочно взять жену и детей, чтобы не разочаровать «спонсора»?
К преуспевающему бизнесмену Александру приезжает богатая родственница из Америки. 15 лет назад она дала ему начальный капитал и теперь хочет посмотреть, как он им распорядился, а также познакомиться с его семьей. Но проблема в том, что семьи у Александра нет: он ее выдумал, чтобы произвести хорошее впечатление на тетю. Если обман откроется, Александр может лишиться своего бизнеса и наследства. Друг Борис предлагает неожиданный выход: взять напрокат его семью…
|5 апреля 2014
|Россия
|16+
|5 апреля 2014
|Казахстан
|5 апреля 2014
|Украина