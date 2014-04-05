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Киноафиша Фильмы Любовь напрокат

Любовь напрокат

Lyubov naprokat 18+
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О фильме

Александр удачливый бизнесмен — 15 лет назад состоятельная родственница снабдила его стартовым капиталом. Теперь она едет из США, мечтая увидеть Сашу успешным предпринимателем и достойным семьянином. Но семьи нет, он просто врал, не ожидая приезда «ревизора»! Где срочно взять жену и детей, чтобы не разочаровать «спонсора»?

  • Режиссерский полнометражный дебют Вазгена Каграманяна. Также он владеет важной для кино профессией монтажера и серьезное достижение в ней: в 2019 Вазген, вместе с коллегами Антоном Мегердичевым и Петром Зеленовым, получил премию «Золотой орел» за лучший монтаж спортивной драмы «Движение вверх».
  • Елена Подкаминская — выпускница курса Ширвиндта в Щукинском училище. Широкую известность получила за роль Виктории Гончаровой, арт-директора ресторанов Claude Monet и Victor и партнершу Максима Лаврова в телесериале «Кухня» (2012-2016), также снялась в полнометражке «Кухня в Париже» (2014), сюжетно продолжающей 3 сезон сериала. Играла Настю, супругу Леши, в обеих частях франшизы «О чем говорят мужчины».
  • Выпускник «Щепки» Дмитрий Миллер, исполнитель главной роли, дебютировал в кинематографе в «Слуге государевом» в 2007, исполнив сложную актерскую задачу — сыграв шевалье Шарля де Брезе. Персонаж превосходно ездит верхом и изъясняется исключительно на французском!

К преуспевающему бизнесмену Александру приезжает богатая родственница из Америки. 15 лет назад она дала ему начальный капитал и теперь хочет посмотреть, как он им распорядился, а также познакомиться с его семьей. Но проблема в том, что семьи у Александра нет: он ее выдумал, чтобы произвести хорошее впечатление на тетю. Если обман откроется, Александр может лишиться своего бизнеса и наследства. Друг Борис предлагает неожиданный выход: взять напрокат его семью…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 5 апреля 2014
Дата выхода
5 апреля 2014 Россия 16+
5 апреля 2014 Казахстан
5 апреля 2014 Украина
Производство Look Film
Другие названия
Lyubov naprokat, Любовь напрокат
Режиссер
Вазген Каграманян
В ролях
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Иван Шмаков
Иван Шмаков
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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