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Before I Go to Sleep

Прежде, чем я усну, 2014

2014 / Великобритания
7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сорокалетняя Кристина Лукас просыпается в постели с незнакомым мужчиной в незнакомом доме. Мужчина объясняет, что он ее муж Бен, и что десять лет назад она получила повреждение мозга в результате автомобильной аварии. Кристина просыпается каждое утро, не помня о своей жизни ничего с двадцати лет и старше.

Кристину лечит доктор Нэш, нейропсихолог из Лондона, который дает ей видеокамеру, куда Кристина должна записывать свои мысли и прогресс каждый день, и звонит ей каждое утро, чтобы напомнить ей посмотреть видео в камере.

Во время лечения Кристина смутно вспоминает рыжеволосую женщину по имени Клэр. Бен говорит ей, что Клэр была ее подругой, но не смогла справиться с состоянием Кристины и прекратила с ней контактировать. Позже Кристина вспоминает, что у них был сын. Она сердится на Бена за то, что тот скрывает их ребенка, но он говорит, что их сын умер от менингита, когда ему было восемь лет.

Подробности прошлой жизни, которые постепенно вспоминает Кристина, становятся все более зловещими, и все более подозрительным становится поведение Бена. Кристина узнает, что через несколько лет после того, как она потеряла память, Бен поместил ее в учреждение по оказанию помощи и развелся с ней, но затем изменил свое решение и вернул ее домой. Узнав номер Клэр и встретившись с подругой, женщина раскрывает еще несколько тайн своего мужа. И чем больше секретов выплывает наружу, тем больше она убеждается в том, что Бен, возможно, вообще не тот человек, за которого он себя выдает…

Действие картины основано на сюжете одноименного романа Си Джея Уотсона. Продюсер фильма Ридли Скотт выкупил права на его экранизацию уже через месяц после публикации книги. Режиссером был выбран Роуэн Жоффе, известный британский сценарист, написавший такие картины как «28 недель спустя» и «Американец», а также поставивший криминальный боевик «Брайтонский леденец», кроме того, его собственная мать страдала от амнезии.

В романе дневник Кристины оформлен в виде дневника в записной книжке, тогда как в фильме это видеокамера. Кроме того, в книге Кристина – 47-летняя женщина, хотя в фильме ей около сорока.

Николь Кидман изучала поведение людей, страдающих от амнезии, при подготовке к этому фильму, включая просмотр документального фильма о Клайве Уэринге.

Это был последний художественный фильм, снятый на 35-миллиметровую кинопленку Fujifilm. Производство этой кинопленки прекратилось вскоре после его премьеры.

Изначально Жоффе получил рукопись сценария фильма от телепродюсера Лизы Маршалл без обложки. По началу будучи уверенным, что это романизированная драма, Жоффе был шокирован, обнаружив, что на самом деле это триллер, когда продолжил читать дальше.

Этот вторая совместная работа Николь Кидман и Колина Ферта на киноэкране после фильма «Возмездие» Джонатана Теплицки. Как сообщает газета The Hollywood Reporter, именно Кидман настояла на том, чтобы пригласить Ферта на проект, потому что хотела снова поработать с ним.

Съемки фильма проходили в Лондоне и на студии Twickenham в марте 2013 года.

В первые несколько минут фильма, когда Колин Ферт показывает Кидман список того, что ей нужно запомнить, «Клубника» указывается как аллергия Кристины. У Николь Кидман, исполнившей роль Кристины, в реальной жизни тоже аллергия на клубнику.

В свидетельстве о рождении Адама указано, что он был зарегистрирован в лондонском районе Гринвич.

Был №1 в кинотеатрах Польши в первый уикенд проката. Фильм также показал себя лучше в прокате Великобритании, чем в США, несмотря на то, что в США было выпущено больше копий, и показы проходили в большем числе кинозалов.

Это одна из двух совместных работ Марка Стронга и Колина Ферта, вышедших в 2014 году, после первой части серии «Кингсмен». Всего же актеры соучаствовали в пяти кинофильмах.

Вот уже двадцать лет писательница Кристина, потерявшая память после автокатастрофы, каждое утро не может вспомнить событий прошлого дня. По совету врача, она записывает все, что с ней происходит, на диктофон. И однажды Кристина с ужасом осознает, что в ее жизни творится такое, о чем лучше забыть навсегда…

7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 29 октября 2014
Премьера в мире 3 сентября 2014
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Роуэн Жоффе
Роуэн Жоффе
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Колин Ферт
Колин Ферт
Марк Стронг
Марк Стронг
Энн-Мэри Дафф
Энн-Мэри Дафф
Дин-Чарльз Чепмен
Дин-Чарльз Чепмен
Все актеры и съемочная группа
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Психологические триллеры Психологические триллеры
Постер фильма Прежде, чем я усну 7 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
CatherineERa 5 февраля 2016, 00:25
Хорошее кино для того, чтобы пощекотать нервы. Николь Кидман в своем амплуа. И традиционно великолепна.
Колин Ферт тоже безупречен.
Любителям этих… Читать дальше…
frankiesayrelax 15 декабря 2015, 23:13
пустая трата времени. да, Кидман хорошо играет, остальные 2 тоже молодцы. второстепенные герои какие-то... не годятся они. и кастинг сомнителен, и… Читать дальше…
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25 голосов
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