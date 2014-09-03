Прежде, чем я усну, 2014

Сорокалетняя Кристина Лукас просыпается в постели с незнакомым мужчиной в незнакомом доме. Мужчина объясняет, что он ее муж Бен, и что десять лет назад она получила повреждение мозга в результате автомобильной аварии. Кристина просыпается каждое утро, не помня о своей жизни ничего с двадцати лет и старше.

Кристину лечит доктор Нэш, нейропсихолог из Лондона, который дает ей видеокамеру, куда Кристина должна записывать свои мысли и прогресс каждый день, и звонит ей каждое утро, чтобы напомнить ей посмотреть видео в камере.

Во время лечения Кристина смутно вспоминает рыжеволосую женщину по имени Клэр. Бен говорит ей, что Клэр была ее подругой, но не смогла справиться с состоянием Кристины и прекратила с ней контактировать. Позже Кристина вспоминает, что у них был сын. Она сердится на Бена за то, что тот скрывает их ребенка, но он говорит, что их сын умер от менингита, когда ему было восемь лет.

Подробности прошлой жизни, которые постепенно вспоминает Кристина, становятся все более зловещими, и все более подозрительным становится поведение Бена. Кристина узнает, что через несколько лет после того, как она потеряла память, Бен поместил ее в учреждение по оказанию помощи и развелся с ней, но затем изменил свое решение и вернул ее домой. Узнав номер Клэр и встретившись с подругой, женщина раскрывает еще несколько тайн своего мужа. И чем больше секретов выплывает наружу, тем больше она убеждается в том, что Бен, возможно, вообще не тот человек, за которого он себя выдает…