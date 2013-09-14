Укради мою жену, 2013

Двое непутевых автоугонщиков, сдружившиеся за время отсидки, решают по выходу из тюрьмы провернуть общее дело: похитить жену известного богача и потребовать за нее выкуп. Но стоило осуществить первую часть задуманного, как выяснилось, что у мужа похищенной нет никакого желания вызволять свою благоверную из лап похитителей. И тогда взбешенная женщина берет инициативу в свои руки...
Незадачливые угонщики машин решаются на преступление века: похищение красотки-жены богатого бизнесмена с целью получения выкупа. Дело спланировано блестяще, ничто не может помешать преступникам сорвать большой куш. Вот только бизнесмен вовсе не торопится выкладывать деньги. Более того, у него наконец-то появляется шанс избавиться от надоевшей супруги и начать жизнь заново с молодой любовницей. А тут еще и тихая похищенная домохозяйка превращается в настоящую фурию. Не на ту напали!