Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Укради мою жену Укради мою жену
Киноафиша Фильмы Укради мою жену
Life of Crime

Укради мою жену, 2013

2013 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Двое непутевых автоугонщиков, сдружившиеся за время отсидки, решают по выходу из тюрьмы провернуть общее дело: похитить жену известного богача и потребовать за нее выкуп. Но стоило осуществить первую часть задуманного, как выяснилось, что у мужа похищенной нет никакого желания вызволять свою благоверную из лап похитителей. И тогда взбешенная женщина берет инициативу в свои руки...

  • В 1986 году этот фильм разрабатывался на студии “20th Century Fox”. Главную роль должна была сыграть Дайан Китон. Проект был отложен, поскольку его сочли слишком похожим на фильм “Безжалостные люди”.
  • Имена героев совпадают с именами персонажей фильма “Джеки Браун”: Сэмюель Л. Джексон играл человека по имени Орделл Робби, Роберт де Ниро — Луиса, Бриджит Фонда — Мелани. В этом фильме также есть мистер Уокер — это же имя упоминается в “Джеки Браун”. 
  • Рабочим названием фильма было “The Switch”. Точно также назывался фильм, в котором Дженнифер Энистон сыграла вместе с Джейсоном Бейтманом в 2010 году.
  • Действие фильма происходит в 1978 году.
  • Деннис Куэйд рассматривался на роль Фрэнка Доусона еще до того, как был утвержден Тим Роббинс.
  • Вторая совместная работа Дженнифер Энистон Уилла Форте. Первым был фильм “Мисс Переполох”. 
     

Незадачливые угонщики машин решаются на преступление века: похищение красотки-жены богатого бизнесмена с целью получения выкупа. Дело спланировано блестяще, ничто не может помешать преступникам сорвать большой куш. Вот только бизнесмен вовсе не торопится выкладывать деньги. Более того, у него наконец-то появляется шанс избавиться от надоевшей супруги и начать жизнь заново с молодой любовницей. А тут еще и тихая похищенная домохозяйка превращается в настоящую фурию. Не на ту напали!

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 16 октября 2014
Премьера онлайн 11 мая 2017
Премьера в мире 14 сентября 2013
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дэниэл Шехтер
В ролях
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Айла Фишер
Айла Фишер
Тим Роббинс
Тим Роббинс
Джон Хоукс
Джон Хоукс
Уилл Форте
Уилл Форте
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Безжалостные люди
Безжалостные люди (1986)
7.357143
Киану
Киану (2016)
6.285714
Бродяги
Бродяги (2023)
0
Бывшая с того света
Бывшая с того света (2020)
5.263158
Пляжный бездельник
Пляжный бездельник (2019)
4.185185
Начитанные
Начитанные (2019)
7.1666665
Дэдвуд
Дэдвуд (2019)
6.7
Ты водишь!
Ты водишь! (2018)
7.4864864
Новогодний корпоратив
Новогодний корпоратив (2016)
7.1923075
Шпионы по соседству
Шпионы по соседству (2016)
6.9545455
Братья из Гримсби
Братья из Гримсби (2016)
7.5
Дон Верден
Дон Верден (2015)
5.3846154
Фильм находится в подборках
Пародийные триллеры Пародийные триллеры
Постер фильма Укради мою жену 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Укради мою жену смотреть онлайн

Укради мою жену

Похожие фильмы онлайн

Безжалостные люди
 
Бывшая с того света
 
Дэдвуд
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:47
Купить КЛAД - ЛЕГКО на KRAKEN 2krn(тут ставим точку)me ИСПОЛЬЗУЙТЕ BПН. По всем городам PФ!
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Укради мою жену
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши