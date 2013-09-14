Укради мою жену, 2013

Незадачливые угонщики машин решаются на преступление века: похищение красотки-жены богатого бизнесмена с целью получения выкупа. Дело спланировано блестяще, ничто не может помешать преступникам сорвать большой куш. Вот только бизнесмен вовсе не торопится выкладывать деньги. Более того, у него наконец-то появляется шанс избавиться от надоевшей супруги и начать жизнь заново с молодой любовницей. А тут еще и тихая похищенная домохозяйка превращается в настоящую фурию. Не на ту напали!