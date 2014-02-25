Главные герои фильма – обычные молодые люди, которые, в отличие от большинства своих сверстников, поддались соблазну и ступили не на тот путь. Жажда удовольствий и легких денег приводит их на самый край бездны. Они убегают от своих проблем и самих себя, погружаясь в наркотические грезы, а ради очередной дозы, способной унести прочь от серых будней, эти парни и девушки готовы абсолютно на все. Мало-помалу герои становятся рабами своей зависимости и теряют человеческий облик. Удастся ли кому-нибудь из них найти в себе силы измениться и подняться с самого дна?