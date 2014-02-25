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Забава

Zabava 18+
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О фильме

Главные герои фильма – обычные молодые люди, которые, в отличие от большинства своих сверстников, поддались соблазну и ступили не на тот путь. Жажда удовольствий и легких денег приводит их на самый край бездны. Они убегают от своих проблем и самих себя, погружаясь в наркотические грезы, а ради очередной дозы, способной унести прочь от серых будней, эти парни и девушки готовы абсолютно на все. Мало-помалу герои становятся рабами своей зависимости и теряют человеческий облик. Удастся ли кому-нибудь из них найти в себе силы измениться и подняться с самого дна?

  • Режиссером фильма выступил Руслан Бальтцер, известный по таким работам, как «Даже не думай!», «Мечтать не вредно», «Ненасытные» и другим. 
  • Исполнитель главной роли Никита Ефремов ранее снимался в комедии Руслана Бальтцера «Ненасытные» (2006). 
  • На съемочной площадке «Забавы» Артем Ткаченко поработал с режиссером Русланом Бальтцером в четвертый раз. Актер снимался в фильмах режиссера «Даже не думай – 2: Тень независимости» (2004), «Мечтать не вредно» (2005), «Ненасытные» (2006). 
  • «Забава» – четвертый фильм, в котором снимаются вместе Никита Ефремов и Артем Ткаченко. Ранее актеры появлялись в таких картинах, как «Медуза» (2004), «Ненасытные» (2006), «Zолушка» (2012).

Герои фильма живут без забот и в погоне за развлечениями. Но, когда вокруг творятся преступления, а ты привык закрывать на это глаза, помни, что однажды ты можешь закрыть их навсегда. Сможет ли кто-нибудь из героев вырваться из мрака безысходности и пробиться к свету? Или же они запутаются в лабиринте страстей и захлебнутся в потоке уныния?

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 25 февраля 2014
Премьера в мире 25 февраля 2014
Дата выхода
25 февраля 2014 Россия 18+
25 февраля 2014 Казахстан
25 февраля 2014 Украина
Производство Fox in Box, Свердловская киностудия
Другие названия
Zabava, Забава
Режиссер
Руслан Бальтцер
Руслан Бальтцер
В ролях
Никита Емшанов
Егор Пазенко
Егор Пазенко
Анастасия Цветаева
Сергей Чугин
Сергей Комаров
Сергей Комаров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.6
Оцените 11 голосов
5.2 IMDb
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