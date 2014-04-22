13-й район: Кирпичные особняки, 2014

События происходят в 2018 году в Детройте. Печально известный тринадцатый район в Париже наконец-то успокоился, а Лиито оказывается в США. Он меняет имя и твердо намерен начать новую жизнь, но место его обитания крайне похоже на злополучный французский район. Вокруг – трущобы, наркоторговля и преступный беспредел. Однажды главный герой вступает в конфликт с местным авторитетом и после попыток воззвать к справедливости оказывается за решеткой. Там он знакомится с Дамьеном – полицейским, который предлагает ему сотрудничество на взаимовыгодных условиях.