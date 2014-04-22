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13-й район: Кирпичные особняки 13-й район: Кирпичные особняки
Киноафиша Фильмы 13-й район: Кирпичные особняки
Brick Mansions

13-й район: Кирпичные особняки, 2014

2014 / Франция / Канада
6.8 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

События происходят в 2018 году в Детройте. Печально известный тринадцатый район в Париже наконец-то успокоился, а Лиито оказывается в США. Он меняет имя и твердо намерен начать новую жизнь, но место его обитания крайне похоже на злополучный французский район. Вокруг – трущобы, наркоторговля и преступный беспредел. Однажды главный герой вступает в конфликт с местным авторитетом и после попыток воззвать к справедливости оказывается за решеткой. Там он знакомится с Дамьеном – полицейским, который предлагает ему сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

  • Кинолента является перезапуском французской картины «Район B13». Дэвид Белль исполняет ту же роль, что и в нем, а некоторые элементы повествования и сюжет повторяют трактовку Люка Бессона – продолжение первой части.
  • Для Пола Уокера, трагически погибшего в автокатастрофе, роль в «13 района» стала последней завершенной работой.
  • На значке полицейского Коллиера виден номер 313. Эти цифры являются также телефонным кодом Детройта.
  • В фильме содержится отсылка к франшизе «Форсаж», где Пол Уокер играл главную роль – это эпизод, когда персонаж актера ведет Мустанг по грязи.

История детектива под прикрытием, ищущего оружие массового уничтожения, похищенное наркодилером гетто Кирпичные дома. Детектив обращается за помощью к знатоку района Лино, единственному человеку, который не боится бандитов.

6.8 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 8 мая 2014
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 22 апреля 2014
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Камиль Деламарр
В ролях
Пол Уокер
Пол Уокер
Давид Белль
RZA
RZA
Роберт Мэйллет
Сальваторе Лонгобардо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 13-й район: Кирпичные особняки 2 постера
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13-й район: Кирпичные особняки

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Криштиану 2 апреля 2015, 12:51
Практически один-в-один, или как любят говорить на Первом, точь-в-точь скопировано с первого фильма. Только всё настолько фальшиво... игра Давида… Читать дальше…
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дублированный трейлер
Дублированный трейлер
ролик о создании с закадровым переводом
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