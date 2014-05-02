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Женщина во дворе Женщина во дворе
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Dans la cour

Женщина во дворе, 2014

2014 / Франция
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Стареющий рок-музыкант Антуан страдает от тяжелой депрессии, которая мешает ему выступать с концертами. После поисков более подходящей работы герой от отчаяния устраивается привратником в один из старых парижских домов, где его ждет знакомство с причудливыми жильцами – дотошным архитектором, велосипедным вором с наркотической зависимостью, бездомным русским эмигрантом, продающим книги по самопомощи. Однако самой странной обитательницей дома оказывается недавно вышедшая на пенсию социальная активистка Матильда, которая с каждым днем все больше и больше убеждает себя, что трещина в ее гостиной приведет в конечном итоге к обрушению всего здания.

  • Большая часть съемок прошла в Париже, Франция.
  • В 2014 году лента получила приз за лучшую режиссуру на специализированном фестивале Кабуре, фокусирующемся на фильмах, снятых в романтическом жанре.
  • За роль Матильды Катрин Денев была номинирована на премию “Сезар” 2015.
  • По признанию режиссера Пьера Сальвадори одним из источников вдохновения при работе над фильмом для него стал его любимый сериал “Прослушка”, в частности эпизод с наркоманом по кличке Пузырь, который боится рассказать свою историю репортеру для печати в газете.

Фильм рассказывает историю Антуана, сорокалетнего музыканта, внезапно решившего завершить свою карьеру. Бесцельно поблуждав по городу несколько дней, он устраивается на работу консьержем. Недавно вышедшая на пенсию Матильда обнаружила в стене своей гостиной трещину. Постепенно ее беспокойство по этому поводу перерастает в панику — она боится, что дом обрушится. Антуан, видя что Матильда все глубже погружается в пучину безумия, пытается подружиться с ней…

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 4 сентября 2014
Премьера в мире 2 мая 2014
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Пьер Сальвадори
Пьер Сальвадори
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Федор Аткин
Федор Аткин
Пио Мармай
Пио Мармай
Аделин Моро
Гюстав Керверн
Гюстав Керверн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Женщина во дворе 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Морская 15 февраля 2016, 11:36
Пошла смотреть фильм исключительно из-за Катрин Денев. Драма.Показаны реальные французы в жизни.Второй раз не пойду смотреть.
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14 голосов
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