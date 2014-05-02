Женщина во дворе, 2014

Стареющий рок-музыкант Антуан страдает от тяжелой депрессии, которая мешает ему выступать с концертами. После поисков более подходящей работы герой от отчаяния устраивается привратником в один из старых парижских домов, где его ждет знакомство с причудливыми жильцами – дотошным архитектором, велосипедным вором с наркотической зависимостью, бездомным русским эмигрантом, продающим книги по самопомощи. Однако самой странной обитательницей дома оказывается недавно вышедшая на пенсию социальная активистка Матильда, которая с каждым днем все больше и больше убеждает себя, что трещина в ее гостиной приведет в конечном итоге к обрушению всего здания.
Фильм рассказывает историю Антуана, сорокалетнего музыканта, внезапно решившего завершить свою карьеру. Бесцельно поблуждав по городу несколько дней, он устраивается на работу консьержем. Недавно вышедшая на пенсию Матильда обнаружила в стене своей гостиной трещину. Постепенно ее беспокойство по этому поводу перерастает в панику — она боится, что дом обрушится. Антуан, видя что Матильда все глубже погружается в пучину безумия, пытается подружиться с ней…