Женщина во дворе, 2014

Стареющий рок-музыкант Антуан страдает от тяжелой депрессии, которая мешает ему выступать с концертами. После поисков более подходящей работы герой от отчаяния устраивается привратником в один из старых парижских домов, где его ждет знакомство с причудливыми жильцами – дотошным архитектором, велосипедным вором с наркотической зависимостью, бездомным русским эмигрантом, продающим книги по самопомощи. Однако самой странной обитательницей дома оказывается недавно вышедшая на пенсию социальная активистка Матильда, которая с каждым днем все больше и больше убеждает себя, что трещина в ее гостиной приведет в конечном итоге к обрушению всего здания.