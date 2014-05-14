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Годзилла Годзилла
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Godzilla

Годзилла, 2014

2014 / США
5.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В конце 90-х годов ученые исследуют загадочную пещеру на Филиппинах, в которой находят огромный скелет неизвестного существа. В этот же период недалеко от Токио землетрясение разрушает атомную станцию. В числе погибших оказывается супруга инженера Броуди, который уверен в том, что трагедия произошла неслучайно. Он изучает подземные толчки и приходит к выводу, что пробудилось неизвестное науке существо. Спустя 15 лет он не оставляет попыток докопаться до истины.

  • У Годзиллы в этом фильме заметны келоидные шрамы. У оригинального существа из фильма 1954 года кожа была покрыта зажившими ранами после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
  • Чтобы передать мощный рев чудовища, звукорежиссерам пришлось использовать огромные динамики.
  • Американские ВМС сотрудничали с создателями картины.
  • Оператор Шеймас МакГарви случайно забрел на съемочную площадку ленты «Планета обезьян: Революция». Ее снимали поблизости, а декорации были настолько похожи, что оператор еще долго бродил по павильонам, пытаясь увидеть знакомые лица.
  • В первой версии сценария Годзиллу должны были найти в леднике в Сибири. Но на экраны вышел «Человек из стали», в котором была похожая сцена.
     

Человечество случайно разбудило гигантское древнее существо, что повлекло за собой ужасающие последствия…

5.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 15 мая 2014
Премьера онлайн 15 августа 2018
Премьера в мире 14 мая 2014
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Гарет Эдвардс
Гарет Эдвардс
В ролях
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Элизабет Олсен
Элизабет Олсен
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Все актеры и съемочная группа
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Британец Гарет Эдвардс снова снял фильм про любовь. Начиналось у Эдвардса все, с научно-фантастической точки зрения, вполне благополучно: работа специалистом по визуальным эффектам в теледокументалках про Хиросиму, Бермудский треугольник и НЛО, режиссура документальной бибисишной теленовеллы об Аттиле и заказанного тем же Би-би-си телефильма «Конец света», где Землю попеременно уничтожают цунами, астероид, дальневосточный вирус и черная дыра. Но затем Эдвардс снял то ли за 15, то ли за 500, то…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Гнусно.
Годжира - няша. Только мне показалось, что он разумный?
Инженерам зачет, монстры прям инфернальные. Язык им придумали, рев и громыханье… Читать дальше…
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