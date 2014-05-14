Годзилла, 2014

Наша рецензия

Британец Гарет Эдвардс снова снял фильм про любовь. Начиналось у Эдвардса все, с научно-фантастической точки зрения, вполне благополучно: работа специалистом по визуальным эффектам в теледокументалках про Хиросиму, Бермудский треугольник и НЛО, режиссура документальной бибисишной теленовеллы об Аттиле и заказанного тем же Би-би-си телефильма «Конец света», где Землю попеременно уничтожают цунами, астероид, дальневосточный вирус и черная дыра. Но затем Эдвардс снял то ли за 15, то ли за 500, то…