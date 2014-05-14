Годзилла, 2014

В конце 90-х годов ученые исследуют загадочную пещеру на Филиппинах, в которой находят огромный скелет неизвестного существа. В этот же период недалеко от Токио землетрясение разрушает атомную станцию. В числе погибших оказывается супруга инженера Броуди, который уверен в том, что трагедия произошла неслучайно. Он изучает подземные толчки и приходит к выводу, что пробудилось неизвестное науке существо. Спустя 15 лет он не оставляет попыток докопаться до истины.
Человечество случайно разбудило гигантское древнее существо, что повлекло за собой ужасающие последствия…
Годжира - няша. Только мне показалось, что он разумный?
Инженерам зачет, монстры прям инфернальные. Язык им придумали, рев и громыханье… Читать дальше…