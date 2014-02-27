Боевой конь, 2014

Режиссер фильма Стивен Спилберг заявил, что единственными цифровыми эффектами, использованными в фильме, были три кадра общей продолжительностью три секунды, и это было сделано для обеспечения безопасности задействованной на съемках лошади. Спилберг сказал: «Это то, чем я больше всего горжусь. Все, что вы видите на экране, действительно происходило на площадке».

Четырнадцать лошадей играли в фильме Джоуи. Главная действующая лошадь, Файндерс Ки, также исполнила роль Адмирала в фильме Гэри Росса «Фаворит» о знаменитой скаковой лошади. «Фаворит» стал последним фильмом про лошадей, номинированным на премию «Оскар» – до выхода этого фильма.

Исполнитель главной роли Джереми Ирвин ни разу не садился на лошадь до съемок в этом фильме. Кроме того, это его самый первый полнометражный фильм: до этого актер участвовал только в коротком метре. Перед началом основных съемок он и некоторые другие актеры в течение двух месяцев интенсивно тренировались в верховой езде.

Мечи, использованные в кавалерийской атаке против немцев (образец 1908 года для солдат и 1912 года для офицеров), были последними мечами, выпущенными для кавалерии британской армии.

На создание фильма Спилберга вдохновила его дочь Дестри, которая в детстве была заядлой наездницей. Он пообещал ей, что однажды обязательно снимет фильм о лошадях.

Оригинальный роман Майкла Морпурго 1982 года возник в результате случайных встреч автора с тремя выжившими солдатами Первой мировой войны. После ряда консультаций с Имперскими военными музеями (IWM) Морпурго смог написать историю, основанную на опыте ветеранов и их точных указаний не только на человеческие убийства на поле битвы, но также и на массовые бойни лошадей и их гибель от голода. Внучка одного из этих ветеранов появляется в фильме в качестве члена массовки.

Всего в фильме задействовано около 5 800 статистов и членов массовки.

Это был первый фильм Стивена Спилберга, монтаж которого происходил в цифровом формате. Известный традиционалист, Спилберг всегда предпочитал компьютеру и мышке проявленный негатив и монтажный столик; его монтажер Майкл Кан смонтировал почти все фильмы Спилберга на Moviola. После этого опыта они снова вернулись к аналоговому способу монтажа, заявив, что компьютерные программы слишком сильно ускоряют их творческий процесс.

Танк, созданный постановщиками специально для фильма, теперь выставлен в танковом музее в Дорсете среди настоящих танков, в том числе машин времен Первой мировой войны.

Постоянно присутствовавший на площадке, Спилберг признался в интервью, что во время съемок одной из сцен он чуть не утонул в грязи внутри траншеи. К счастью, его успели спасти другие члены съемочной команды. Эта грязь, специально разработанная декораторами, использовалась, чтобы места сражений выглядели по-настоящему грязными.

Оператор фильма Януш Камински заявил, что в качестве шаблона для натурных съемок он использовал классический вестерн Джона Форда «Искатели», уделяя особое внимание панорамному небу, флоре и ландшафту Форда.