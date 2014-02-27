Боевой конь, 2014

В 1912 году в Девоне рождается гнедой чистокровный конь. На аукционе фермер Тед Нарракотт, к ужасу своей жены Роуз, выкупает жеребенка за огромную сумму, потому что семье нужна рабочая лошадь, которая может вспахать поле. Их сын Альберт называет жеребенка Джоуи и учит его приходить, когда он имитирует крик совы. Лошадь и мальчик формируют тесную связь и успешно вспахивают каменистое поле, спасая семейную ферму.
В 1914 году, когда начинается война с Германией, проливной дождь губит посевы семьи, вынуждая Теда продать Джоуи армии. Убитый горем Альберт пытается остановить продажу, но уже слишком поздно. Тогда он пытается пойти в армию добровольцем, но не проходит возрастное ограничение. Прямо перед отъездом конвоя Альберт привязывает вымпел своего отца к узде Джоуи и обещает коню, что однажды он его найдет.
За четыре долгих и страшных года на долю Джоуи выпадает испытать все тяжести войны, побывать в немецком плену и послужить ездовой лошадью для маленькой французский девочки, страдающей от болезни костей.
Под конец войны Альберту наконец удается попасть на фронт, где он показывает себя храбрым солдатом, не теряя решимости отыскать своего коня. Смогут ли Альберт и Джоуи найти друг друга среди охваченных огнем войны зеленых полей Англии?
Режиссер фильма Стивен Спилберг заявил, что единственными цифровыми эффектами, использованными в фильме, были три кадра общей продолжительностью три секунды, и это было сделано для обеспечения безопасности задействованной на съемках лошади. Спилберг сказал: «Это то, чем я больше всего горжусь. Все, что вы видите на экране, действительно происходило на площадке».
Четырнадцать лошадей играли в фильме Джоуи. Главная действующая лошадь, Файндерс Ки, также исполнила роль Адмирала в фильме Гэри Росса «Фаворит» о знаменитой скаковой лошади. «Фаворит» стал последним фильмом про лошадей, номинированным на премию «Оскар» – до выхода этого фильма.
Исполнитель главной роли Джереми Ирвин ни разу не садился на лошадь до съемок в этом фильме. Кроме того, это его самый первый полнометражный фильм: до этого актер участвовал только в коротком метре. Перед началом основных съемок он и некоторые другие актеры в течение двух месяцев интенсивно тренировались в верховой езде.
Мечи, использованные в кавалерийской атаке против немцев (образец 1908 года для солдат и 1912 года для офицеров), были последними мечами, выпущенными для кавалерии британской армии.
На создание фильма Спилберга вдохновила его дочь Дестри, которая в детстве была заядлой наездницей. Он пообещал ей, что однажды обязательно снимет фильм о лошадях.
Оригинальный роман Майкла Морпурго 1982 года возник в результате случайных встреч автора с тремя выжившими солдатами Первой мировой войны. После ряда консультаций с Имперскими военными музеями (IWM) Морпурго смог написать историю, основанную на опыте ветеранов и их точных указаний не только на человеческие убийства на поле битвы, но также и на массовые бойни лошадей и их гибель от голода. Внучка одного из этих ветеранов появляется в фильме в качестве члена массовки.
Всего в фильме задействовано около 5 800 статистов и членов массовки.
Это был первый фильм Стивена Спилберга, монтаж которого происходил в цифровом формате. Известный традиционалист, Спилберг всегда предпочитал компьютеру и мышке проявленный негатив и монтажный столик; его монтажер Майкл Кан смонтировал почти все фильмы Спилберга на Moviola. После этого опыта они снова вернулись к аналоговому способу монтажа, заявив, что компьютерные программы слишком сильно ускоряют их творческий процесс.
Танк, созданный постановщиками специально для фильма, теперь выставлен в танковом музее в Дорсете среди настоящих танков, в том числе машин времен Первой мировой войны.
Постоянно присутствовавший на площадке, Спилберг признался в интервью, что во время съемок одной из сцен он чуть не утонул в грязи внутри траншеи. К счастью, его успели спасти другие члены съемочной команды. Эта грязь, специально разработанная декораторами, использовалась, чтобы места сражений выглядели по-настоящему грязными.
Оператор фильма Януш Камински заявил, что в качестве шаблона для натурных съемок он использовал классический вестерн Джона Форда «Искатели», уделяя особое внимание панорамному небу, флоре и ландшафту Форда.
Главный персонаж – конь Джоуи, купленный отцом Артура на аукционе, дикий и непокорный, под чутким присмотром своего молодого хозяина постепенно учится работать в поле. Но вскоре приходит известие о том, что началась война, и Тед, отец Артура, продает коня капитану Николлсу, который обещает лично присматривать за Джоуи. Однако на Рождество Артур узнает о том, что капитан Николлс убит, и тогда мальчик, солгав о своем возрасте, отправляется на фронт – чтобы найти Джоуи…