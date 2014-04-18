Матч

, 2014
Match
США / комедия, драма, семейный / 18+
О фильме

Однажды к престарелому хореографу Тоби, который когда-то преподавал в Джульярдской школе и вел замкнутый образ жизни, приходят некие Майк и Лиза, с просьбой дать интервью. Пришедшие заявляют, что они планируют написать диссертацию про танцевальную культуру Нью-Йорка шестидесятых годов. Через некоторое время Тоби понимает, что не все так просто, и этой парочки не нужны его ответы. Также мужчине придется вспомнить о своих давних обещаниях.

В ролях

Карла Гуджино
Патрик Стюарт
Мэттью Лиллард
Мадука Стеди
Хайме Тирелли
Роб Янг
Режиссер Стефен Белбер
Сценарист Стефен Белбер
Композитор Стефен Траск
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 4 августа 2016
Премьера в мире 18 апреля 2014
Дата выхода
18 апреля 2014 Россия 16+
18 апреля 2014 Казахстан
18 апреля 2014 США
18 апреля 2014 Украина
24 сентября 2015 Южная Корея 19
MPAA R
Сборы в мире $2 472 931
Производство Permut Presentations, Sentinel Pictures, Tilted Windmill Productions
Другие названия
Match, Das Geheimnis des Baletttänzers, Матч, コンフェッション　ある振付師の過ち

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Цитаты

Tobi Powell Я люблю свою жизнь. Я жалею о своей жизни. Со временем грани стираются, и... это просто моя жизнь.

Отзывы о фильме

