Постер фильма Старые денечки
Постер фильма Старые денечки
Постер фильма Старые денечки
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 5.1
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Старые денечки

Старые денечки

Old Days 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Неудовлетворенный своей карьерой в качестве лица национальной телевизионной компании, Джим Оуэнс возвращается обратно в Индиану для воссоединения со школьными товарищами. В попытке оживить Старые Денёчки, он толкает своих скучных друзей к реваншу над жестоким главой школы и отрыву от их респектабельных браков, а также влюбляется в брошенную им девушку, которая должна выйти замуж через пять дней.

Старые денечки - трейлер
Старые денечки  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 7 января 2014
Дата выхода
17 января 2014 Россия 18+
17 января 2014 Казахстан
7 января 2014 США
17 января 2014 Украина
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Производство WonderStar Productions, ROSE and BOMB Productions, Kim and Jim Productions
Другие названия
Back in the Day, Old Days, Olid ajad, The Reunion, Старі дні, Старые денечки
Режиссер
Майкл Розенбаум
В ролях
Морена Баккарин
Морена Баккарин
Даниэль Бисутти
Лиз Кэри
Эмма Колфилд
Эмма Колфилд
Сара Колонна
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.1
Оцените 15 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
