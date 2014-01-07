Отзывы о фильме
Неудовлетворенный своей карьерой в качестве лица национальной телевизионной компании, Джим Оуэнс возвращается обратно в Индиану для воссоединения со школьными товарищами. В попытке оживить Старые Денёчки, он толкает своих скучных друзей к реваншу над жестоким главой школы и отрыву от их респектабельных браков, а также влюбляется в брошенную им девушку, которая должна выйти замуж через пять дней.
|17 января 2014
|Россия
|18+
|17 января 2014
|Казахстан
|7 января 2014
|США
|17 января 2014
|Украина