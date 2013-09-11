Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Осеан
Постер фильма Осеан
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Осеан

Осеан

Océane 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Осеан – так зовут юную парижанку, которая встречает на шоссе странноватого незнакомца, следующего на юго-запад Франции. Он - сорокалетний музыкант, любитель серфинга и безумных приключений, она - неопределившийся, замкнутый подросток. Казалось бы, что может объединять их, кроме случайного флирта? Море плещется о берег, каждую ночь в палаточном лагере лихие вечеринки, его друзья в местном баре уже много лет существует в режиме веселого угара. Поначалу история Осеан отчаянно напоминает жажду взросления героини «Ускользающей красоты». Кому-то хорошенькая нимфетка в коротких шортах кажется ребенком, для кого-то она - объект вожделения. Как бы то ни было, ее попытка заглушить семейные проблемы грохотом рок-музыки и безудержным весельем оборачивается провалом. И лишь когда Осеан решается поведать о своей тайне, ее путь «в никуда» внезапно оборачивается дорогой навстречу себе.

Эта французская летняя комедия — гимн свободе и умению быть собой в любом возрасте, при любых обстоятельствах. Жизнь раскрашена яркими красками, стоит только отвлечься от извечного нагнетания проблем. На одного подонка всегда найдется тот, кто поддержит и станет не просто другом, а почти родным человеком. Как и случилось у героини, имя которой созвучно синему Океану.

Осеан - трейлер 1
Осеан  трейлер 1
Страна Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 11 сентября 2013
Дата выхода
29 мая 2014 Россия Манометр
29 мая 2014 Беларусь
29 мая 2014 Казахстан
29 мая 2014 Украина
11 сентября 2013 Франция
Бюджет €610 000
Производство Rezina Productions, Maje Productions, LaClairière Production
Другие названия
Océane
Режиссер
Филипп Апьетто
Натали Совегран
В ролях
Луи Лесаж
Диана Лазло
Кевин Диана
Тео Коста Марини
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Осеан
Она его обожает 6.3
Она его обожает (2014)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Осеан - трейлер 1
Осеан Трейлер 1
Осеан - трейлер 2
Осеан Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше