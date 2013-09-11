Осеан – так зовут юную парижанку, которая встречает на шоссе странноватого незнакомца, следующего на юго-запад Франции. Он - сорокалетний музыкант, любитель серфинга и безумных приключений, она - неопределившийся, замкнутый подросток. Казалось бы, что может объединять их, кроме случайного флирта? Море плещется о берег, каждую ночь в палаточном лагере лихие вечеринки, его друзья в местном баре уже много лет существует в режиме веселого угара. Поначалу история Осеан отчаянно напоминает жажду взросления героини «Ускользающей красоты». Кому-то хорошенькая нимфетка в коротких шортах кажется ребенком, для кого-то она - объект вожделения. Как бы то ни было, ее попытка заглушить семейные проблемы грохотом рок-музыки и безудержным весельем оборачивается провалом. И лишь когда Осеан решается поведать о своей тайне, ее путь «в никуда» внезапно оборачивается дорогой навстречу себе.

Эта французская летняя комедия — гимн свободе и умению быть собой в любом возрасте, при любых обстоятельствах. Жизнь раскрашена яркими красками, стоит только отвлечься от извечного нагнетания проблем. На одного подонка всегда найдется тот, кто поддержит и станет не просто другом, а почти родным человеком. Как и случилось у героини, имя которой созвучно синему Океану.