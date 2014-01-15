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Еще один год, 2014

2014 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Он — бомбила, подрабатывающий по ночам, она — начинающий веб-дизайнер в модном СМИ. Они из разных социальных слоев, у них разные интересы, и эти различия, постепенно достигая критической массы, оказываются фатальными. Зритель прослеживает их отношения на протяжении года. При этом течение повседневного времени, его то замедляющийся, то учащающийся ритм, его энергия, магия и рутинность являются такими же героями картины, как и главные персонажи, изумительно сыгранные Надей Лумповой и Алексеем Филимоновым. Они маются, расстаются, сходятся, прозябают в зимней и ранневесенней Москве, снятой будто в одно касание, неожиданно тонко, без всяких штампов, преследующих этот город.

5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 15 января 2014
Премьера в мире 15 января 2014
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Оксана Бычкова
Оксана Бычкова
В ролях
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Надежда Лумпова
Надежда Лумпова
Евгений Сытый
Евгений Сытый
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Еще один год 2 постера
Кинофестиваль Кинотавр Приз за лучшую мужскую роль
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