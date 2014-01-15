Еще один год, 2014

Он — бомбила, подрабатывающий по ночам, она — начинающий веб-дизайнер в модном СМИ. Они из разных социальных слоев, у них разные интересы, и эти различия, постепенно достигая критической массы, оказываются фатальными. Зритель прослеживает их отношения на протяжении года. При этом течение повседневного времени, его то замедляющийся, то учащающийся ритм, его энергия, магия и рутинность являются такими же героями картины, как и главные персонажи, изумительно сыгранные Надей Лумповой и Алексеем Филимоновым. Они маются, расстаются, сходятся, прозябают в зимней и ранневесенней Москве, снятой будто в одно касание, неожиданно тонко, без всяких штампов, преследующих этот город.