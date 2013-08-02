Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятие Абизу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последние часы Последние часы
Киноафиша Фильмы Последние часы
These Final Hours

Последние часы, 2013

2013 / Австралия
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма начинается через десять минут после столкновения астероида с землей в Северной Атлантике, и остается около двенадцати часов до того, как последующий глобальный огненный шторм достигнет Западной Австралии. В ожидании катастрофы Джеймс и его возлюбленная Зои в последний раз занимаются Раздраженный герой уходит на вечеринку, которая должна стать последней в его жизни. Дорога оборачивается для него страшным лабиринтом, демонстрирующим ужасающие сцены гибели Земли. Сможет ли Джеймс выбраться из пучины отчаянной экзальтации и массового суицида, чтобы обнять Зои последний раз в жизни? 

  • Перт, где происходит действие фильма, находится на прямо противоположной сторон планеты от Бермудских островов в Атлантике. Следовательно, на самом деле в результате удара астероида в Северной Атлантике Перт стал бы одним из последних мест на Земле, на которые перекинулась бы огненная буря.
  • Пьяный мужчина, у которого Джеймс крадет такси, поет песню клуба фанатов футбольной команды Claremont Tigers, в которой большая часть слов совпадает с аналогичной фанатской песней команды Richmond Tigers из AFL.
  • Фильм был снят с крайне ограниченным бюджетом в 2,5 миллиона долларов США.

Это последний день на земле. Через двенадцать часов глобальный катаклизм положит всему конец. Джеймс держит путь через город, погрузившийся в хаос, чтобы попасть на последнюю вечеринку. По пути он спасает жизнь маленькой девочки по имени Роуз, которая отчаянно ищет своего отца.

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 25 декабря 2014
Премьера в мире 2 августа 2013
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Зак Хилдитч
В ролях
Нэйтан Филлипс
Нэйтан Филлипс
Ангури Райс
Джессика Де Гау
Джессика Де Гау
Сара Снук
Сара Снук
Дэниэл Хеншэлл
Дэниэл Хеншэлл
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Фрагменты женщины
Фрагменты женщины (2020)
6.875
Стеклянный замок
Стеклянный замок (2017)
7.076923
Месть от кутюр
Месть от кутюр (2015)
7.65
Бабадук
Бабадук (2014)
5.7
Взгляд изнутри
Взгляд изнутри (2000)
7.181818
Гремучая змея
Гремучая змея (2019)
4.6
Парни
Парни (1998)
7
16 лет. Любовь. Перезагрузка
16 лет. Любовь. Перезагрузка (2004)
6
Жизненный опыт
Жизненный опыт (2013)
5.928571
Mystery Road
Mystery Road (2013)
6.6
1922
1922 (2017)
6.3
Фильм находится в подборках
Фильмы про конец света Фильмы про конец света
Постер фильма Последние часы 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Хищники
Хищники
2022, Франция / Испания, триллер
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши