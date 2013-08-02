Последние часы, 2013

Действие фильма начинается через десять минут после столкновения астероида с землей в Северной Атлантике, и остается около двенадцати часов до того, как последующий глобальный огненный шторм достигнет Западной Австралии. В ожидании катастрофы Джеймс и его возлюбленная Зои в последний раз занимаются Раздраженный герой уходит на вечеринку, которая должна стать последней в его жизни. Дорога оборачивается для него страшным лабиринтом, демонстрирующим ужасающие сцены гибели Земли. Сможет ли Джеймс выбраться из пучины отчаянной экзальтации и массового суицида, чтобы обнять Зои последний раз в жизни?
Это последний день на земле. Через двенадцать часов глобальный катаклизм положит всему конец. Джеймс держит путь через город, погрузившийся в хаос, чтобы попасть на последнюю вечеринку. По пути он спасает жизнь маленькой девочки по имени Роуз, которая отчаянно ищет своего отца.