Последние часы, 2013

Действие фильма начинается через десять минут после столкновения астероида с землей в Северной Атлантике, и остается около двенадцати часов до того, как последующий глобальный огненный шторм достигнет Западной Австралии. В ожидании катастрофы Джеймс и его возлюбленная Зои в последний раз занимаются Раздраженный герой уходит на вечеринку, которая должна стать последней в его жизни. Дорога оборачивается для него страшным лабиринтом, демонстрирующим ужасающие сцены гибели Земли. Сможет ли Джеймс выбраться из пучины отчаянной экзальтации и массового суицида, чтобы обнять Зои последний раз в жизни?