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Невероятная жизнь Уолтера Митти Невероятная жизнь Уолтера Митти
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The Secret Life of Walter Mitty

Невероятная жизнь Уолтера Митти, 2013

2013 / США
7.4 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Уолтер работает в отделе иллюстраций популярного журнала. Его жизнь скучна и однообразна. Чтобы хоть немного скрасить ее, он постоянно мечтает. И в своих фантазиях уносится так далеко, как никто другой. Космонавт, отважный путешественник и неотразимый Казанова – каждый день он может стать новым героем. В реальности герой влюблен в свою коллегу Шерил, но не решается признаться ей. Когда журнал решает перейти в цифру, Уолтеру грозит сокращение.

  • Картина является ремейком ленты 1947 года, а также экранизацией одноименного романа Джеймса Тербера, который вышел в 1939.
  • Бен Стиллер исполнил в фильме главную роль, а также стал режиссером и исполнительным продюсером.
  • Эпизоды, в которых действие происходит в Гренландии, на самом деле снимались в Исландии. Жители населенных пунктов, где проводили съемки, были готовы помочь.
  • Пилот вертолета шутит, что во всей Гренландии наберется только человек 8. Когда главный герой оказывается там, то видит именно столько жителей.
  • Роль Уолтера могли исполнить Уилл Фаррел, Джим Керри, Саша Барон Коэн.
  • Журнал Life, в котором работает герой, выходил на протяжении нескольких десятилетий. С 2004 по 2007 годы он был приложением к газете.

Кто сказал, что в сердце маленького человека не могут жить великие мечты? Даже скромному и незаметному служащему небольшого магазинчика хочется иногда совершить пусть безумные, но геройские поступки, поверить в свою силу и мужество. Почему всех спасать должны исключительно супермены?

7.4 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 1 января 2014
Премьера в мире 18 декабря 2013
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Бен Стиллер
Бен Стиллер
В ролях
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Шон Пенн
Шон Пенн
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Адам Скотт
Адам Скотт
Все актеры и съемочная группа
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Невероятная жизнь Уолтера Митти
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Крохотный юмористический рассказик известного американского писателя и карикатуриста Джеймса Тёрбера, написанный в 1939 году (и, кстати, однажды уже экранизированный – Норманом МакЛеодом в 1947-м), попечением Бена Стиллера и сценариста Стивена Конрада превратился в почти двухчасовую одиссею, временами небезуспешно претендующую на то, чтобы стать философской притчей. Собственно, многие недавние эпопеи и одиссеи родились из крохотных старых рассказиков, занимающих от силы три-четыре…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Понравилось кино. Интересно намешано всего: сказка с детективом, сатира с мелодрамой. Посмеяться есть от чего. За Бенджамина Баттона 10 баллов. Стёб… Читать дальше…
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Миленькое такое кинцо не вызывающее особых эмоций. Шуток в фильме на пару-тройку раз улыбнуться. Как-то всё пресненько и наивно, но разок посмотреть… Читать дальше…
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