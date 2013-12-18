Невероятная жизнь Уолтера Митти, 2013

Уолтер работает в отделе иллюстраций популярного журнала. Его жизнь скучна и однообразна. Чтобы хоть немного скрасить ее, он постоянно мечтает. И в своих фантазиях уносится так далеко, как никто другой. Космонавт, отважный путешественник и неотразимый Казанова – каждый день он может стать новым героем. В реальности герой влюблен в свою коллегу Шерил, но не решается признаться ей. Когда журнал решает перейти в цифру, Уолтеру грозит сокращение.
Кто сказал, что в сердце маленького человека не могут жить великие мечты? Даже скромному и незаметному служащему небольшого магазинчика хочется иногда совершить пусть безумные, но геройские поступки, поверить в свою силу и мужество. Почему всех спасать должны исключительно супермены?