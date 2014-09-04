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Постер фильма Гордость
7.2
Киноафиша Фильмы Гордость
7.2

Гордость

, 2014
Theeb
ОАЭ, Катар, Иордания, Великобритания / триллер, драма, приключения / 18+
Постер фильма Гордость
7.2

О фильме

В Османской провинции Хиджаз, во время Первой мировой войны маленький бедуинский мальчик переживает слишком поспешное взросление, когда отправляется в рискованное путешествие по пустыне, чтобы провести британского офицера к его засекреченному пункту назначения.

В ролях

Ясир Эйд Аль-Хауэтит
Theeb
Хусейн Саламе Аль-Свейлхин
Hussein
Хассан Матлаг Аль-Мариа
The Stranger
Джек Фокс
Edward
Marji Audeh
Marji
Hmood Ali
Sheikh
Abdul Aziz Mousa
Suleiman
Baha Othman
Mulazim
Ali Omayan
Revolt Commander
Aswad Gasem
Revolt Officer
Режиссер Наджи Абу Новар
Сценарист Наджи Абу Новар, Бассель Гандур
Композитор Jerry Lane
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ОАЭ / Катар / Иордания / Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 4 сентября 2014
Дата выхода
4 сентября 2014 Россия 16+
5 мая 2016 Греция
19 марта 2015 Иордания
27 мая 2016 Испания
4 сентября 2014 Казахстан
26 марта 2015 Кувейт
19 марта 2015 Ливан
25 июня 2015 Норвегия
19 марта 2015 ОАЭ
11 июня 2015 Словения
24 февраля 2016 Тунис
4 сентября 2014 Украина
23 ноября 2016 Франция
1 сентября 2016 Южная Корея 15
Сборы в мире $768 449
Производство Bayt Al Shawareb, Noor Pictures, Immortal Entertainment
Другие названия
Theeb, Vuk, 希布, A sivatagon át, Lobo, O Lobo do Deserto, Theeb: La naissance d'un chef, Theeb: La supervivencia del lobo, Theeb: Ulven, Theeb: Ο λύκος της ερήμου, Вълк, Гордость, ディーブ, Гордость [Theeb], ذيب, Pride

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb
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саундтрек фильма Гордость

Цитаты

Father Тот, кто плывёт по Красному морю, не узнает его истинной глубины, и не каждый человек, Тиб, сможет достать до дна, сын мой. В вопросах братства никогда не отказывай гостю. Будь правой рукой правого, когда мужчины встают на защиту. И если волки предложат дружбу, не считай это успехом; они не будут рядом, когда ты встретишь смерть.

Отзывы о фильме

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