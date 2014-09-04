В Османской провинции Хиджаз, во время Первой мировой войны маленький бедуинский мальчик переживает слишком поспешное взросление, когда отправляется в рискованное путешествие по пустыне, чтобы провести британского офицера к его засекреченному пункту назначения.
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