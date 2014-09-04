Father Тот, кто плывёт по Красному морю, не узнает его истинной глубины, и не каждый человек, Тиб, сможет достать до дна, сын мой. В вопросах братства никогда не отказывай гостю. Будь правой рукой правого, когда мужчины встают на защиту. И если волки предложат дружбу, не считай это успехом; они не будут рядом, когда ты встретишь смерть.